20 Jahre Dreifelderhalle in Gorndorf ausgelassen gefeiert

Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Und zum ausgelassen Sport treiben! Am Sonnabend trafen sich viele junge und alte Gorndorfer in der Dreifelderhalle des Stadtteils. 20 Jahre hat sie auf dem Buckel - und man sieht es ihr nicht an. Saalfelds Sportstättenchef Thomas Säuberlich bestätigt den Eindruck, es gebe keinen dringenden Investitionsbedarf, die Halle sei in Ordnung und das auch deshalb, „weil die Mitarbeiter mit Herzblut an der Halle hängen“. Eine Reinigungskraft sei ausschließlich für die Halle da, Ines Oßwald, „die gute Seele der Halle“, so Säuberlich: „Die kennt jede Fliese mit Vornamen.“

„Jeden Tag ist von sieben bis 22 Uhr Betrieb“

Zwei Hallenwarte betreuen den Sport in der Halle, „jeden Tag ist von sieben bis 22 Uhr Betrieb“, erläuterte Säuberlich. Für die Handball-Sportler des SSV sei die Halle „die Heimstätte“. Christina Leiteritz von der Stadtverwaltung betont, die Sportstätte sei „wichtig für den Stadt- und Schulsport, für das Vereinsleben und vor allem für die Kinder, die hier Gemeinschaft erleben und Freundschaften knüpfen können“.

Leinado und die Citydancerinnen begeisterten ihr Publikum

Zu denen, die zur Unterhaltung der Gäste des Hallen-Geburtstages beitrugen, gehörte der Akrobat Leinado. Dieser stieg auf ein Einrad und jonglierte mit Messern, sehr zum Staunen der Kinder. Fünf junge Citydancerinnen begeisterten darüber hinaus mit einem anmutigen indischen Tanz. Als Helferin an der Sprungmatte war an diesem Sonnabend die 13-jährige Linda in die Halle gekommen. Gern erzählt sie, dass sie später einmal Journalistin werden will. Oder Fotografin oder Grafikdesignerin oder Meeresbiologin … .