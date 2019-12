Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20. Lichterfest trotzte den Wetterunbilden

Die Fröbelstadt lud am vergangenen Wochenende zum 20. Lichterfest ein. Angesichts des zahlreichen Lichterschmucks im Ort könnte Oberweißbach eventuell der am prozentual meistgeschmückte im Freistaat sein. Und auch was das Wetter betrifft, trotzt man wohl hier eher den Wetterunbilden wie Schnee, Regen und Wind als anderswo.

Die Resonanz auf dem Marktplatz lieferte den Beweis. Nach dem Adventskonzert am Freitag mit dem Männerchor Oberweißbach und Meura im Bürgerhaus lieferte der Markt die Bühne für das Fest. Im Samstag war traditionell das Räuchern mit heimischen Kräutern, duftenden Harzen und Gewürzen angesagt. Das ist beileibe nichts neues, vielmehr so alt wie die Menschheit selbst. Schon früh hat der Mensch nämlich die wärmende Kraft des Feuers, aber auch die segensreiche Kunst des Räucherns entdeckt. Zeitgleich feierte man die Glühweinparty am Lagerfeuer auf dem Marktplatz nebenan, wo auch der Fackel- und Lampionumzug endete. Hier erfolgte anschließend auch die Krönung der neuen Lichterprinzessin Hanna Baumgart, die sich am darauffolgenden Tag unter die Besucher mischte. Dem sonntäglichen Tauferinnerungsgottesdienst folgte Kaffeetrinken im Kirchsaal.

Recht zahlreich erschien die Gästeschar auf dem Festplatz, wo Kinder in der Kinderbäckerei und märchenhaften Backhaus selbst Hand anlegen konnten. Wer lieber im warmen Stübchen saß, fand seinen Platz im Fröbelhaus unterm Dach beim Weihnachtsbasteln. Fröbelsterne basteln ist hier Tradition. Die, die rechtzeitig den Weg bis unter den festlichen Weihnachtsbaum fanden, lauschten dort den Klängen des Posaunenchors Meuselbach.

Es folgte das Programm des Kindergartens Oberweißbach, dicht umringt von vielen neugierigen Gästen. Nun kam der Weihnachtsmann (nicht verraten: in der Fröbelstadt ist es eine Frau) zu seinem Einsatz, den Kindern Geschenke zu überreichen. Ringsum durfte genascht werden, am Glühwein, Bombardino, Waffeln, Plätzchen und leckeren Heißgetränke, wie etwa Holunderschnäpschen mit Sahnehaube. Für den musikalischen Teil sorgte Carsten Kirsch und behielt bis zum Sonntagabend die Stimmung aufrecht.

Lob für den schönstbeleuchtetsten Ort Thüringens

Für den großen Hunger war freilich auch am Grill gesorgt. Wer noch keinen Weihnachtsbaum hatte, konnte den nach Kauf auf dem Heimweg nach Hause tragen. Auch für die Ausgestaltung im trauten Heim fehlte es nicht. Kaum jemand ging vorzeitig nach Hause, denn mindestens bis nach 17 Uhr wartete man auf die Siegerehrung zu den Wettbewerben zum Lichterfest wie Bilderrätsel und der Auswertung zum Haus mit dem schönsten Lichterschmuck. Jedes Jahr sind gut um die 60 geschmückte Häuser in Oberweißbach, zum Teil auch im Ortsteil Lichtenhain, zu sehen. Zehn Häuser kamen in die Endwertung und erhielten Preise. Der schönste Schmuck ist ein wahrer Eyecatcher, der von zahlreichen Passanten und Vorbeifahrenden bewundert wird. Den Sonderpreis dafür erhielt Steffen Krannich mit einem Weihnachtsbaumschmuck im Wert von 100 Euro. Ein Wermutstropfen war die Überreichung eines Preises für Familie Keilholz, der eine lebensgroße, gestaltete Puppe auf Skiern als Teil des Weihnachtsschmucks vor dem Haus gestohlen wurde. Mit viel Mühe wurde der Schmuck vor dem Haus wieder komplettiert, der Dieb ist jedoch unbekannt.