2019 gutes Jahr für Haus des Volkes in Probstzella

Voriges Jahr stand die Kunst- und Architekturwelt ganz im Zeichen von 100 Jahre Bauhaus. Weltweit erinnerte man an die Geburtsstunde der Moderne in Design und Bau. Mittendrin: Das Haus des Volkes (HdV) mit Hotelbetrieb in Probstzella. Lange von der Bauhausforschung abgeschnitten, erlebte es 2019 nicht nur einen deutlichen Anstieg des öffentlichen Interesse, sondern auch der Übernachtungszahlen. „Es war ein gutes Jahr für uns, vielleicht das beste überhaupt bisher“, findet HdV-Eigentümer Dieter Nagel. „Das Jubiläum hat sich auf jeden Fall positiv bemerkbar gemacht“. Durch die gute Vermarktung des Themas seien auch viele internationale Gäste auf Probstzella aufmerksam geworden und hätten Zimmer gebucht. Immer mehr würden auch mit der Bahn anreisen.

Zwei größere Veranstaltungen mit Strahlkraft flankierten das Festjahr: Im Mai kam ein bundesweites Fachpublikum zu einem Symposium in die Region, um sich über Bauhausmeister und HdV-Architekt Alfred Arndt (1898-1976) auszutauschen, kurz vor Weihnachten wurde dann die neue Dauerausstellung zu Arndt feierlich eröffnet. Sie verteilt sich auf das gesamte Gebäude und gibt multimedial und interaktiv einen umfassenden Überblick über sein Leben und Wirken.

Bauhausteppiche zu verkaufen

„Es kommen sogar einige Leute konkret wegen der Ausstellung vorbei“, freut sich Nagel. Ihr Besuch ist grundsätzlich für jeden zu den Öffnungszeiten des Hauses kostenfrei möglich. Reisende mit Buchung empfängt das Thema bereits morgens im Frühstücksraum, wo Schautafeln, unter anderem mit alten Fotografien und fiktiven Briefen, über die Arndts informieren. Details wie etwa der humorvolle Ehevertrag von Gertrud Arndt für ihren Gatten beleuchten die menschliche Seite der Familie. Blickfang sind zwei Teppiche von Gertrud Arndt, die sich in der Bauhausschule besonders der Weberei verschrieben hatte.

Später spezialisierte sie sich auf die Fotografie, einige ihrer Werke sind als Reproduktionen zu sehen. „Die Teppiche sind auch käuflich“, sagt Dieter Nagel beim Rundgang. „Sie wurden in Pakistan nach erhaltenen Bauhaus-Mustern geknüpft und können auf Kundenwunsch auch nachproduziert werden“, so der Bauhauskenner.

Die lange konzipierte Dauerschau sei inzwischen weitgehend komplett, lediglich einige Tafeln müssten noch angebracht werden. Nagel versteht die Exposition allerdings als ständig wachsend, insbesondere, da laufend neue Erkenntnisse hinzukämen. „Ich habe zum Beispiel erst am Wochenende erfahren, dass zur DDR-Zeit im Haus eine Ausbildungsstelle für den Zollnachwuchs untergebracht war“, erzählt der Unternehmer für Medizinbedarf. Vor allem die Nachkriegszeit im Haus des Volkes sei noch relativ wenig erforscht. Sie soll perspektivisch in einem weiteren Ausstellungsteil auf der Empore des Roten Saals dargestellt werden. Hierfür ist Nagel über Zeitzeugen dankbar, die ihre Erinnerungen an diese Zeit teilen wollen. Wer Interesse hat, kann sich gerne im Haus des Volkes melden.

Ausstellung zum Außenareal geplant

Ebenfalls geplant ist eine Ausstellung über den rückwärtigen Außenbereich mit Bauhauspark in der Tonmuschel. Das Areal, zu dem auch ein Kioskpavillon gehört, soll auch insgesamt restauriert werden, wofür bereits eine denkmalpflegerische Zielsetzung ausgearbeitet wurde. Nagel hat Fördermittel beantragt, über die jedoch noch nicht entschieden ist. „Denn ohne Fördermittel wird es nicht gehen“, sagt er.

Zusätzlich zur neuen Arndt-Ausstellung steht wie gewohnt die museal aufgemachte Dauerausstellung über den Industriellen und Haus des Volkes-Bauherren Franz Itting (1875-1976) offen. Die Sonderschau mit Fotos vom weiteren architektonischen Wirken Alfred Arndts im Probstzella vor allem der Nachkriegsjahre soll noch bis Frühsommer stehen. Sie erwartet ihre Besucher im bahnhofseitigen Eingangsbereich, hinter der Gaststätte Meininger Hof.

Veranstaltungsseitig steht neben den üblichen saisonalen Terminen das Bauhaus-Dinner im Juni an. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit geladenen Gästen aus Politik und Kultur und einem wechselnden Bauhaus-Schwerpunktthema – nichtöffentlich.

Die Sache mit dem Virus

Corona ist auch im Haus des Volkes Thema, am Eingang empfängt ein Spender mit Desinfektionsmittel die Besucher . „Wir spüren die Sorge in der Bevölkerung und haben auch schon Stornierungen deswegen“, weiß Nagel. Aus einer ursprünglich angemeldeten Gruppe seien sogar vier Leute kurzfristig in Quarantäne gesteckt worden, der gemeinsame Aufenthalt in Probstzella platzte folglich. „Es geht aber nicht nur uns so.“ Dennoch seien die Werte nicht bedeutend schlechter als vor einem Jahr um diese Zeit, von Existenzbedrohung könne noch keine Rede sein.

Vielmehr umtreibt Nagel der weitere Verlauf der Epidemie. „Man weiß ja nicht, wie sich das noch alles entwickelt...“ Nun hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) bereits Unterstützungsprogramme für eventuelle Durststrecken ins Gespräch gebracht. „Allerdings sind Januar, Februar, auch noch der März immer relativ schwache Monate“, ergänzt Nagel. Die Wochenenden seien hingegen nach wie vor gut nachgefragt, auch mitten in der Woche beherbergt das Haus immer einige Urlauber. „Wir haben im Jahr mehr Übernachtungsgäste, als Probstzella Einwohner hat“, sagt Dieter Nagel. Die Einheitsgemeinde zählt rund 2.800 Personen.