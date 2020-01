2019 lief der Gartenschläfer in die Nabu-Fotofalle

- Der Naturschutzbund (Nabu) hat nach Einschätzung seines Saalfeld-Rudolstädter Kreisvorsitzenden Rainer Hämmerling im zurückliegenden Jahr einen „guten Mix hinbekommen“: Der Nabu sei einerseits ein kritischer Umweltverband gewesen, der Umweltverstöße kritisiert und vor Fehlentwicklungen aus Umweltsicht warnt.

Als Beispiel nannte Hämmerling die am Geraer Bahnbogen in Saalfeld geplante Plastikfolien-Fabrik Convertflex. Der Nabu kritisiere bei diesem Vorhaben insbesondere die zu befürchtende Verschlechterung des Stadtklimas durch den Bau der riesigen Produktionshalle auf der Weira-Aue. Hämmerling erinnert daran, dass der erste Bebauungsplan für den Bahnbogen von 2005 noch einen Umweltbericht enthielt, der von einem „sehr sensiblen Gebiet“ spricht. Kritisch sehe der Nabu auch die gewaltige Flächenversiegelung. Zudem passe eine Fabrik für Plastikverpackungen nicht zu dem Anspruch Saalfelds, eine nachhaltige Kommune zu sein. Hämmerling kündigte an, der Nabu werde bei der zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung für den neuen B-Plan in diesem Jahr eine anwaltlich unterstützte Stellungnahme abgeben, „um unseren Positionen mehr Nachdruck zu verleihen“.

Rotrückenwürger spießen Beutetiere auf Dornen

Gleichzeitig sei der Nabu auch sehr aktiv gewesen, und habe „schöne Sachen“ entwickelt. So wurde mit Hilfe von Fördermitteln bei Lichtenhain eine 550 Meter lange Hecke aus heimischen Gehölzen gepflanzt, die Brutstätte für den Neuntöter (Lanius collurio) sein wird, eine gefährdete Vogelart. Der auch Rotrückenwürger genannte Vogel ist dafür bekannt, Beutetiere wie Insekten auf Dornen zu spießen.

Gern erinnert sich Hämmerling auch an die Feier anlässlich von 100 Jahren Wasserhaus Reschwitz am 3. Oktober 2019, bei dem der Männergesangsverein Reschwitz auftrat. Das Wasserhaus wurde vom Nabu vor dem Abriss bewahrt und zu einem Fledermaus-Quartier umgebaut.

Klage gegen Windkraftanlage bei Treppendorf

Zu den „Brennpunkten“ der aktuellen Nabu-Arbeit zählt laut Hämmerling der Widerspruch des Nabu gegen eine vom Umweltamt genehmigte Windkraftanlage bei Treppendorf. Das betroffene Areal gehöre zum Lebensraum vieler vom Aussterben betroffener Arten wie dem Uhu, dem Baumfalken und dem Schwarzstorch. Windkraft zu nutzen ist laut Hämmerling eine Notwendigkeit, jedoch dürfe dies nicht in sensiblen Gebieten geschehen.

Auch in Unterloquitz beschreitet der Nabu den Rechtsweg, da im Nabu eigenen Schutzgebiet „Eichert“ Schiefer abgebaut werden soll. „Wir haben dagegen Klage eingereicht“, sagt Hämmerling und nannte diese Auseinandersetzung „einen weiteren wichtigen Arbeitsschwerpunkt“ in diesem Jahr.

Zu den „schönen Sachen“ der Nabu-Arbeit gehört laut Hämmerling auch der gelegentliche Nachweis extrem seltener, vom Aussterben bedrohter Arten. So gelang 2019 auf dem Nabu-Schutzgebiet „Eichert“ das Foto eines Gartenschläfers (Eliomys quercinus). Das Nagetier ist einer Maus nicht unähnlich, nur größer und deutlich erkennbar an einer auffallenden schwarzen Kopfzeichnung, von Hämmerling auch als „schwarze Augenbinde“ bezeichnet. Der Gartenschläfer, so der Nabu-Kreischef, sei „eine massiv zurückgehende Art“.