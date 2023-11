25 Mathe-Asse in Saalfeld prämiert

Saalfeld. Ein Fünftklässler erreichte sagenhafte 39 von 40 Punkten. Als Nächstes steht die Landesrunde in Erfurt an.

25 junge Mathematik-Genies wurden in der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt am Donnerstag ausgezeichnet. Die Schüler aus den Klassenstufen fünf bis zwölf hatten erfolgreich an der Mathematikolympiade des Landkreises teilgenommen. Unter ihnen ist der Fünftklässler Hans-Christian Maurer vom Erasmus-Reinhold-Gymnasium, der 39 von 40 Punkten erreichte. Zu lösen hatte er vier anspruchsvolle Aufgaben. Wie viele der Preisträger sich für die Landesrunde in Erfurt qualifizieren konnten, steht derzeit noch nicht fest.