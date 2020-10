Christopher Heß (Mitte) ist frischgebackener Pferdewirt. Er lernte im Landwirtschaftsbetrieb Hofmann in Großkochberg. Mit ihm freuen sich Britta Ender, Kathrin Fischer und Landrat Marko Wolfram (von links).

Groschwitz. Azubis in den Berufen Landwirt, Tierwirt und Pferdewirt aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Holzland haben ihre Zeugnisse erhalten.

25 Ostthüringer Azubis in Grünen Berufen erhalten Zeugnisse in Groschwitz

25 Auszubildende in den Berufen Landwirt, Tierwirt und Pferdewirt aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Holzland haben jetzt in der Domäne Groschwitz feierlich ihre Zeugnisse bekommen. Wie aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervorgeht, wurden diese von Landrat Marko Wolfram (SPD) und Britta Ender, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle Ost des Thüringer Bauernverbandes, überreicht.

Wolfram unterstrich die Bedeutung dieser Berufe: „Die Landwirtschaft hat über Jahrhunderte unsere Kulturlandschaft geprägt. Sie trägt entgegen häufigen Vorurteilen entschieden zum Naturschutz bei. Und sie sichert unsere Ernährung. Gerade das ist in der Corona-Pandemie deutlich geworden.“ Er warb dafür, dass die jungen Frauen und Männer ihre berufliche Zukunft in der Region sehen sollen. „Setzen Sie sich ein für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die Umwelt und Tiere schonend behandelt und mit ihren Erzeugnissen die Lebensgrundlage für uns alle liefert“, so Wolfram.

Albrecht Günz mit bestem Ausbildungsergebnis

Besonders freute sich der Landrat über die Abschlüsse bei den Pferdewirten. Das Land wollte diesen Ausbildungsberuf vom Berufsbildungszentrum Rudolstadt nach Sachsen verlegen, doch der Landkreis hatte sich als Schulträger für den Erhalt dieser Ausbildung in der Region eingesetzt. „Sie haben dazu einen großen Beitrag geleistet, indem Sie sich in größerer Zahl als in früheren Jahren für diesen Beruf entschieden haben“, dankte Wolfram.

Mehrere Absolventen wurden für ihre besonders guten Abschlüsse geehrt, so Albrecht Günz für das beste Ausbildungsergebnis in Saalfeld-Rudolstadt. Beste Pferdewirtin Thüringens wurde Johanna Stöß aus Harpersdorf (Landkreis Greiz). Tim Schmidt aus dem Saale-Holzland wurde als bester Landwirt geehrt.

Britta Ender würdigte in ihrer Rede die Leistung der jungen Absolventen. Vor drei Jahren hatten insgesamt 42 Bewerber die Ausbildung begonnen. „Sie haben durchgehalten und erhalten heute den wohlverdienten Lohn“, so Ender. Sie wünschte den Frauen und Männern eine gute berufliche Zukunft und warb dafür, sich auch auf Verbandsebene zu engagieren.