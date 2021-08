27 Kilometer Netzwerkkabel fürs Königseer Gymnasium

Königsee. Im Näder-Gymnasium in Königsee werden in den Sommerferien Kabel verlegt für Netzwerk-Anschlüsse.

Ferienzeit ist Bauzeit an den Schulen in Saalfeld-Rudolstadt. Am Näder-Gymnasium in Königsee wurden Decken geöffnet und Mauern durchbohrt. In dieser Woche begannen Mitarbeiter der Firma Puchert und Streitberger Elektroservice aus Saalfeld mit der Verlegung von Netzwerkkabeln. Jetzt machte sich Landrat Marko Wolfram mit Vize-Schulleiterin Katrin Prautsch ein Bild vom Fortschritt.

„Wir verlegen 27 Kilometer Kabel“, sagte Planer Frank Neumeister. Klassenräume, Flure, Treppenhäuser und Außenbereich werden erschlossen. Nach dem Ziehen der Kabel erhält jeder Raum Netzwerkanschlüsse. Während die lärm- und schmutzintensiven Arbeiten in die Ferien gelegt wurden, können die Datenanschlüsse während des Schulbetriebes ausgeführt werden. Bis Ende der Herbstferien soll alles fertig sein.

Finanziert werden die Arbeiten im Rahmen des Digitalpaktes. Hier handelt es sich um eine Vollfinanzierung durch Bund und Land zur Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an Schulen. Für das Näder-Gymnasium sind etwa 260.000 Euro vorgesehen.