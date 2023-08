29-jährige Autofahrerin mit über 3,2 Promille in Saalfeld gestoppt

Saalefeld. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war am Samstagabend eine 29-Jährige mit dem Auto ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs. In Saalfeld stoppte die Polizei die Fahrt.

Am Samstagabend meldete ein Auofahrer der Polizei ein vor ihm fahrendes Auto, welches von Arnsgereuth in Richtung Saalfeld unterwegs war. Das Fahrzeug soll dabei unbeleuchtet und in Schlangenlinien gefahren sein. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde der Wagen in Saalfeld gestoppt und die Fahrerin kontrolliert. Die 29-Jährige sei laut Atemalkoholtest mit einem Wert von 3,24 Promille unterwegs gewesen. Ihr Führerschein wurde eingezogen und sie bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

