3 Fragen an Ulf Ryschka, Verwaltungschef im Schwarzatal

Von Henry Trefz



Schwarzatal. Der Winter ist da und mit ihm auch seit längerem einmal wieder Schnee nicht nur in den Kammlagen. Diese Nachricht ist nicht so banal, wie viele denken, denn ein nicht unerheblicher Teil der Ortslagen in der Region liegt im Tal und hat damit zuletzt zwar öfter Aussicht auf Schnee in den Bergen rundum, aber seltener welchen vor der Haustür gehabt.

Die Hauseigentümerpflicht zum morgendlichen Schneeschieben, die häufig auch auf Mieter umgelegt sein kann, ist damit nicht so eine allwinterliche Routine, wie vielleicht im Oberland rund um Oberweißbach oder Cursdorf.

Die Redaktion fragte Verwaltungschef Ulf Ryschka nach Regeln und Besonderheiten.



Herr Ryschka, bitte schnell die wichtigsten Basics…



Schnelligkeit ist so eine Sache, die sollte man - gerade beim Schneeschippen - der Sorgfalt und Sicherheit unterordnen. Und außerdem regelt dies ja jede Kommune für sich.



Aber der gesunde Menschenverstand…



Ja, den empfehle ich bei der Mitnahme zum Schneeschieben ganz besonders. Aber im Ernst, denn zu diesem kann alles durchaus werden, wenn man der Pflicht nicht nachkommt: Fast durchwegs ist geregelt, dass ab den Morgenstunden und bei Bedarf auch tagsüber bis zum Abend die Gehwege vorm Haus geräumt und abgestumpft werden müssen. Da gibt es meist viel Routine in den Dörfern und wenig Stress, das gilt auch dort, wo es in engen Straßen gar keine Gehwege gibt.



Wir fahnden in solchen Verwaltungsvorschriften, wenn man sie schon braucht, gern nach Regelungslücken. Es ist immer vom Räumen die Rede, aber selten, wohin. Meist erledigt sich das von allein, aber was, wenn es mal wirklich sehr große Mengen werden?



Das deutet sich meistens an und dann kümmern sich die Kommunen auch darum, dass die Schneehaufen an Straßenrändern verschwinden. Aber eine Regel gibt es doch. Schnee, der auf öffentlichem Grund liegt, muss nicht auf Privatgrund, sondern nominell aus dem Verkehrsraum geschafft werden, wozu Fußweg und Fahrbahn gleichermaßen gehören. Ist dies nicht zumutbar, dann darf er in den Übergangsbereich von beidem, wo er so wenig die Verkehrsflüsse stören soll. Klar ist aber auch: Schnee von Privatgrundstücken - etwa Einfahrten - darf nicht auf öffentlichen Grund. Auch für den Zugang zum Briefkasten ist jeder gut beraten, ihn freizuhalten, wenn er Post, Zeitungen oder Pakete geliefert bekommen möchte.