30 Jahre Einheit in Lehesten: Gekommen, was kommen musste

Das Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit gibt Zeit für die Betrachtung vieler Nachwendelebenswege. Die waren immer individuell, mal gebrochen, oft glücklich und häufig vieles zugleich. Das gilt genauso im früheren Grenz- und Sperrgebiet. Bernd Adolph, 74, zog im Mauerbaujahr 1961 von seiner Heimat Erfurt nach Lehesten, ging später in die Politik und ist bis heute gesellschaftlich aktiv. Mit uns sprach der ehemalige Bergmann über seine Erinnerungen an eine spannende Zeit voller neuer Eindrücke und warum er die Einheit nie missen mochte.

Herr Adolph, wie schätzen Sie die Wiedervereinigung im Jahre 30 danach ein?

Bernd Adolph: Sie war bei allem was nicht ideal gelaufen ist, trotzdem eine Erfolgsgeschichte. 16 Millionen DDR-Bürger wurden auf einen Schlag ins Sozialsystem der BRD übernommen, ohne je etwas eingezahlt zu haben. Das ist schon beeindruckend. Es gab ja kein geschichtliches Vorbild, wie so eine Wiedervereinigung auszusehen habe. Im Nachhinein kam es so, wie es kommen musste. Viel länger wäre es auch nicht mehr gegangen. Die DDR lag ja wirtschaftlichen am Boden, was viele täglich selbst im Betrieb erleben konnten. Ich habe nie an der Wiedervereinigung gezweifelt.

Was ist aus Ihrer Sicht nicht gut gelaufen?

Natürlich gab es Manager und Politiker der zweiten Garnitur, die im Westen nichts zustande gebracht hatten und nun weitergereicht wurden, auch in Lehesten und dem Kreis Lobenstein. In vielen Gremien sind bis heute zu wenige Ostdeutsche vertreten. Dennoch scheint es mir richtig, dass die Einheit recht schnell vonstatten ging und sich nicht ewig hinzog. Natürlich gab es anfangs und immer noch gewisse Vorbehalte und Barrieren auf beiden Seiten. Alte Gewohnheiten abzulegen dauert eben seine Zeit.

Was waren Ihre ganz persönlichen ersten Eindrücke nach Grenzöffnung und Einheit?

Anfangs waren wir unglaublich neugierig, fuhren oft über die Grenze um die Region kennenzulernen. Ich weiß noch, dass ich beim Weka-Kaufhaus Kronach vor der Tür gewartet habe. Das Warenangebot, die schiere Menge, all die Gerüche - gleich im Eingangsbereich war die Parfümerie -, war mir anfangs zu viel. Das waren die ersten Einkaufstouren mit dem Begrüßungsgeld. Die erste Rate holten wir in Ludwigsstadt ab, wo regelrechte Volksfeststimmung herrschte, die zweite in Kronach. Das war wiederum eine peinliche Situation: Man sah hinter den Schaltern nur die Köpfe der Banker mit Schlips und Kragen, die sich reckten, um nun die einströmenden Ossis zu sehen. Doch mit der Zeit wird alles alltäglich, gewöhnlich.

Und was gab es vom ersten Westgeld?

Hauptsächlich „Klimbim“. Meine Frau erfüllte sich ihren Traum von einem Kassettenradio. Eine Woche später war es kaputt. Wir gaben es zurück und bekamen das Geld wieder. Heute haben wir nichts mehr von alldem.

Wie stark war der Kulturschock?

In Lehesten empfingen wir Westfernsehen. Insofern waren wir nicht gar so ahnungslos und wussten auch von den Problemen, die es drüben gab. Ich erinnere mich an einen Bericht über Arbeitslosigkeit, in dem Männer aus Scham morgens das Haus verließen und Abends zurückkehrten. Ihrer Familie erzählten sie nichts. So kannten wir auch diese andere Seite. Dann die Ortsbilder. Beeindruckt haben mich die blütenreinen, weißen Fassaden mit englischem Rasen davor, selbst in den Dörfern. Hübsch anzusehen, aber auch steril. Heute schätze ich dafür das eher Urigere bei uns sehr.

Stichwort Arbeitslosigkeit. Nach Grenzöffnung, Begrüßungsgeld, Währungsunion und Einigungsvertrag kam für nicht wenige das böse Erwachen.

Das stimmt und ist teilweise tatsächlich unschön verlaufen. Längst wissen wir, dass die Treuhand ein bisschen zu übereifrig war. Womöglich wäre hier der von Lafontaine favorisierte langsamere Weg doch besser gewesen. Ich und viele meiner Kollegen im Staatsbruch hatten aber Glück und waren trotz Privatisierung durchgehend in Lohn und Brot. Ich hatte nie Angst, arbeitslos zu werden. Und wenn, wäre ich bereit gewesen, jeden Job anzunehmen. Freilich schwang anfangs schon etwas Unsicherheit mit, doch die Freude über die Wiedervereinigung hat erstmal überwogen und tut es bis heute.

Sie sind auch vereinsmäßig aktiv. Was bedeutete die neue Ordnung hier?

Das Vereinsleben änderte sich mit einem Schlag kolossal. Plötzlich waren wir viel freier oder überhaupt erst wirklich „frei“ in unseren Entscheidungen. Zuvor wurde ja doch viel von oben hinunter diktiert. Im April 1990 gründeten wir einen SPD-Ortsverein und schnell kamen gute Kontakte mit den Franken zustande. Hier beeindruckte mich die große Offenheit, mit der Themen und Probleme diskutiert wurden. Aber: Es stellte sich auch schnell heraus, das sich Einige vor allem produzierten und „aufsprachten“. Eine gewisse Großmäuligkeit.

Gab es etwas, das sich für Sie im neuen, geeinten Deutschland nicht oder kaum veränderte?

Ich war nie der große Reisetyp. Vorm Mauerfall träumte ich oft davon, mal die Landschaften im Westen kennenzulernen, zum Beispiel bei einem gewerkschaftlichen Austauschprogramm. Und heute kann man überall hin und wir fahren trotzdem nicht groß weg. Eine Bustour durch Holland war das Größte. Und es ist in Ordnung so.

Das Gespräch führte Robin Kraska