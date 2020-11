36-Jähriger demoliert Pkw und prügelt danach Fahrer zu Boden

Ohne Vorwarnung schlug 36-jähriger Mann am gestrigen Nachmittag zunächst den Außenspiegel eines wartenden Pkws ab, danach prügelte er auf den Fahrer des Fahrzeugs ein. Wie die Polizei mitteilte, musste der 29-jährige Pkw-Fahrer in der Neustädter Straße in Pößneck verkehrsbedingt halten, als sich der Täter näherte.

Täter stand unter Alkohol und Drogen

Als der Fahrer ausstieg, um den Mann wegen der Sachbeschädigung zur Rede stellen, schlug dieser zu und trat auf den 36-Jährigen ein, obwohl dieser bereits am Boden lag. Die Beamten stellten bei dem Täter einen Atemalkoholwert von 2,51 Promille und eine offensichtliche Drogenbeeinflussung fest.

Mehr Thüringer Blaulicht