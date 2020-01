36 Kilo schwere Holzfäller in Saalfeld-Rudolstadt aktiv

Die Baumrinde ist etwa kniehoch angeknabbert. Es riecht nach frischem Holz und einige Späne liegen verteilt auf dem Boden. Schmale Zahnabdrücke zeichnen sich auf dem hellen Holz ab. Dieses Bild zeigt sich derzeit unter anderem entlang der Saale und der Loquitz. Hier war der Biber am Werk. Besonders ausgeprägt ist derzeit die Besiedlung der Saale und der Remdaer Rinne, wie Dirk Rappmann, Sachbearbeiter Artenschutz des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt weiß.

Die Bilder dieses Beitrags entstanden in Kaulsdorf. Eine Gefahr für Menschen oder Gebäude ist zumindest in diesem Bereich nicht ersichtlich. Der dickste angefressene Baum ist vom Fall noch weit entfernt, kleinere Exemplare landeten nicht auf Wegen – das Ufer ist recht weitläufig. Offenbar kann an diesem Fleck der Natur ihren Lauf gelassen werden. So sehr viele weitere Möglichkeiten gibt es auch kaum, laut Marcus Orlamünder. Er ist beim Naturschutzbund Nabu und der Experte für Biber.

Angefressene Bäume bei Kaulsdorf. Foto: Foto: Dominique Lattich

„Es ist eine streng geschützte Tierart“, rät er mit Nachdruck von jeglichen Jagdversuchen ab. Die Jagd auf Biber sei strafbar – das schließe den Eingriff in Biberburgen ein.

„Mit ihm war es mal kurz vor dem Aus, aber jetzt kam er glücklicherweise wieder. Seit gut 13 Jahren ist er auch wieder verstärkt in Thüringen vertreten“, weiß der Fachmann.

Bereits im Mittelalter habe man das Tier wegen des Fleisches und der Fälle fast ausgerottet. Außerdem diente sein Drüsensekret als Heilmittel. Anfang des 20. Jahrhunderts habe es den tiefsten Stand seines Bestandes gegeben. Knapp 200 Biber gab es zu diesem Zeitpunkt deutschlandweit noch. Als Vergleich: Heute leben in Thüringen rund 400 Exemplare.

Gefällte Bäume bestenfalls liegen lassen

Dabei sei es nicht einfach, eine Schätzung abzugeben – geschweige denn, sie genau zu zählen. „Biber sind nachtaktiv“, sagt Marcus Orlamünder. Die Schätzungen berufen sich daher eher auf Erfahrungen mit dem Nager.

Pro Revier gibt es durchschnittlich vier bis fünf Tiere. Im zweiten Lebensjahr suchen sich Jungbiber eigene Gebiete. An Flüssen zieht sich ein Revier über eine Länge zwischen einem und fünf Kilometern. „Wichtig ist dabei auch, wie viele Bäume und wieviel Nahrung sie dort finden“, erklärt er die individuelle Größe der Bereiche. Immerhin will der erwachsene Biber rund 900 Gramm, also fast ein Kilo Rinde pro Tag fressen. Das aber auch nur im Winter, wenn der behaarte Vegetarier keine anderen Pflanzen finden kann.

In Kaulsdorf knabberten Biber verschiedene Bäume am Ufer der Saale an. Foto: Foto: Dominique Lattich

Vor allem interessiert den bis zu 36 Kilo schweren Nager aber auch die Baumkrone, weswegen er die Bäume zu fällen versucht. Und wenn er das geschafft hat? „Den Baum bestenfalls dort liegen lassen, damit er sich bedienen kann“, sagt der Experte. Hunger hat das Tier ja dennoch und wenn der Baum weggeschafft wird, holt er sich den nächsten.

„Das ist, wie wenn ich einkaufen gehe und mir räumt jemand den Kühlschrank leer. Dann muss ich ja auch wieder einkaufen gehen, um meinen Hunger zu stillen“, vergleicht Marcus Orlamünder. Sollte der Stamm allerdings einen Weg blockieren, kann er natürlich verlagert werden.

Sollte ein Privatgrundstück betroffen sein, gibt es dennoch legale Möglichkeiten, die eigenen Bäume zu schützen. Auf einen Handlungsleitfaden weist dabei der Nabu-Biberbeauftragte hin. „Beispielsweise kann man eine Drahtmanschette an den Bäumen befestigen, so dass die Tiere nicht mehr am Baum nagen können.“ Besonders an Obstbäumen ist schnelles Handeln ratsam. Einen Schadensausgleichsfond gebe es nicht, weswegen Eigenverantwortung gefragt ist.

Drahtmanschetten halten die Nager von Bäumen fern

Dennoch muss sich keiner mit seinem Biberproblem allein gelassen fühlen: Der Nabu hat ausgebildete, ehrenamtliche Biberberater. „Die Biberberater sollen befähigt werden, in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden vor Ort zu beraten, Konflikte zu entschärfen und bei Präventionsmaßnahmen zu unterstützen“, sagt Marcus Orlamünder.

Neben dem Schutz der Bäume gehört auch, wie sich Leute davor schützen können, dass beispielsweise ihre Wiese überflutet wird. Denn der Biber versteht sich nicht nur als Holzfäller – er greift auch in das fließende Wasser ein. Das sorge aber nicht nur für überflutete Wiesenabschnitte, sondern auch für eine größere Artenvielfalt, sieht der Nabu-Experte einen Vorteil. Die Fließgeschwindigkeit des Flusses wird teilweise verlangsamt, weswegen auch andere Tierarten dort einen neuen Lebensraum finden können. Das bestätigt auch Dirk Rappmann: „Im Bereich der Saale am Etzelbach sind viele Vogel- und Amphibienarten wieder nachgewiesen, die über Jahre verschollen waren. Hier ist insbesondere der Laubfrosch zu nennen.“

Größere Schäden sind der unteren Naturschutzbehörde nicht bekannt.

Informationen und Handlungsleitfaden unter www.thueringen.nabu.de