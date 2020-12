36 Stunden: Arbeitszeit bei Saalfelder Samag gesenkt

Ein neuer Firmentarifvertrag steht bei der Samag Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH vor dem Abschluss. Die Einigung zwischen der IG-Metall-Verhandlungskommission und der Samag-Geschäftsführung sieht eine Absenkung der Arbeitszeit in zwei Stufen von 38 auf 36 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich vor.

„Bei der Angleichung Ost – einem zentralen Ziel der Gewerkschaftsarbeit - kommen wir bei Samag einen großen Schritt voran. Die Reduzierung auf 36 Stunden pro Woche ist längst überfällig. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Belegschaften in Thüringen drei Stunden pro Woche länger arbeiten als die Kollegen in Bayern oder Hessen. Der vorliegende Firmentarifvertrag für Samag in Saalfeld hat eine optimistische Symbolkraft für die Tarifbewegung im Corona-Winter“, so Christian Patho, Gewerkschaftssekretär der IG Metall. „Die spürbare Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn bedeutet faktisch eine Erhöhung der Stundenlöhne. Das Verhandlungsergebnis dient - wie von der Belegschaft gefordert - auch dazu, Beschäftigung in der aktuellen Situation zu sichern.“

Das vorläufige Verhandlungsergebnis wird noch mit den IG Metall-Mitgliedern bei der Samag diskutiert. Die Kollegen stimmen danach über das Ergebnis ab.