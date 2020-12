39 neue Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Aktuell gibt es im Kreis Saalfeld-Rudolstadt 416 positiv getestete Personen. 107 sind in stationärer Behandlung. Inzidenz vermutlich höher.

Mit Stand Dienstag, 29. Dezember, wurden 39 neue Corona-Infektionen bestätigt, zurzeit gibt es 416 aktive Fälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. In den Thüringen-Kliniken werden 107 Personen stationär behandelt. In angeordneter Quarantäne befinden sich 717 Personen. Das teilt das Landratsamt mit. Corona-Blog: Eisenacher Klinik hat Belastungsgrenze erreicht – Über 900 Tote in Thüringen

61 Menschen in Saalfeld-Rudolstadt mit oder durch Covid-19 gestorben

Darüber hinaus wurde zum 29. Dezember nachgemeldet, dass in den letzten acht Tagen zehn weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben sind, die Gesamtzahl der Toten liegt damit bei 61. Grund für die erst jetzt erfolgte Meldung sei, dass die Totenscheine verzögert an das Gesundheitsamt versandt wurden und dem Amtsarzt erst am gestrigen Montag zur Prüfung vorlagen. Derartige Verzögerungen seien grundsätzlich nichts ungewöhnlich, heißt es aus der Behörde.

Sieben-Tage-Inzidenz vom RKI mutmaßlich zu niedrig ausgewiesen

Durch die relativ hohe Zahl von Seniorenheimen gibt es hier prozentual gesehen einen höheren Anteil älterer Menschen als in anderen Landkreisen, was sich mit Blick auf die Coronainfektionen auch auf die höhere Zahl von vermeidbaren Todesfällen auswirkt. "Das Gesundheitsamt hat die zeitaufwendige Zusammenarbeit mit den Alten- und Pflegeeinrichtungen verstärkt", so ein Sprecher der Behörde.

Darüber hinaus ist die Zahl der Coronatests durch medizinische Einrichtungen im Landkreis zurzeit vermindert. "Daher ist davon auszugehen, dass die 7-Tage-Inzidenz des RKI mit 288,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern zu niedrig ausgewiesen ist und der Wert im neuen Jahr wieder ansteigt", heißt es.

OTZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

Ramelow rechnet mit Corona-Einschränkungen bis März



Auch mit den begonnenen Impfungen kann noch keine Entwarnung gegeben werden. "Die Reduzierung und Vermeidung von Kontakten, gerade auch an den noch bevorstehenden Feiertagen, ist nach wie vor eine wirksame Möglichkeit jedes Einzelnen, die Verbreitung des Virus einzudämmen", so die Information aus dem Landratsamt.