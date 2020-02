„40 Weltstars auf der Bühne“ beim Saalfelder Marktfest 2020

Das Saalfelder Marktfest hat sich nach Ansicht des Kulturbetriebs-Chefs Tobias Fritzsche „zu einem bedeutsamen Open-Air-Konzert“ entwickelt. Auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) sprach am Donnerstag bei der Präsentation der Bands des 7. Marktfestes vom 4. bis zum 7. Juni 2020 von „einer Strahlkraft über das Stadt- und Kreisgebiet hinaus“.

„Hochkarätigstes Line-up aller Zeiten“

Fritzsche zufolge sei es „nicht ganz einfach, bekannte Künstler in die Provinz“ zu locken. „Wir sind nicht Erfurt, Berlin oder Hamburg“. Gleichwohl könne Saalfeld mit „dem Charme der Kleinstadt punkten“. Aus diesem Grund könne Saalfeld 2020 das „hochkarätigsten Line-up aller Zeiten“ präsentieren. So beginne der Donnerstagabend gleich „mit einem Kracher“. Mit „Voxxclub“ werde Fritzsche zufolge „die erfolgreichste Band der jungen Volksmusik“ an den Start gehen. Ihre letzten vier Alben seien alle in den Top-10 gelandet. Als Vorband wurde „D’Hundskrippln“ gewonnen, die Bierzelt-Punk spielen.

Zum „großen Konzertabend“ am Freitag wurde Alexa Feser engagiert. Laut Fritzsche ist sie „Deutschlands Pop-Poetin Nummer eins“. Die Sängerin sorge überall in der Republik für ausverkaufte Konzerte. Ebenfalls am Freitag ist die Band „Tonbandgerät“ zu hören. Diese fliege in Sachen Popularität „noch unterm Radar“; habe aber treue Fans, die die Texte von Anfang bis Ende mitsingen, sagte Fritzsche. Auch Felix Räuber tritt am Freitagabend auf. Als Sänger von „Polarkreis 18“ sei er vielen bekannt.

Fritzsche: „Es wird spektakulär!“

Am Samstag, „dem Feier- und Partytag“, wird die Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ mit ihrem Irisch-Folk-Punk für Stimmung sorgen - wie von vielen Saalfeldern laut einer Social-Media-Umfrage gewünscht. Zudem ist „Hit Radio Show“ am Samstag auf dem Markt. Die Formation ist laut Fritzsche erst kürzlich zur besten deutschen Coverband gekürt worden. Mit „HRS“ stünden gleich „40 Weltstars auf der Bühne“, von „Guns N Roses“ bis Freddy Mercury. Fritzsche: „Es wird spektakulär!“

Mit der lokalen Größe „Didiplay“ - Didi Bujack - bringt Fritzsche sogar einen Bundesverdienstkreuzträger auf die Bühne. Der Saalfelder Sänger, Moderator und Entertainer sitze gerade an neuen Songs, verrät Fritzsche - „mit frech-frivolen Texten“. Gerade sei er dabei, diese aufzunehmen.

25 Euro sind „ein guter Deal“

Wie Fritzsche weiter ankündigte, werde der Eintritt für das Marktfest seit Jahren erstmals moderat teurer. So koste das Einzelticket acht statt sieben Euro. Der Preis für die Gesamtkarte für alle drei Tage steige von 24 auf 25 Euro. Wie der Organisator sagte, würden die jeweiligen Einzeleintritte für alle Stars 200 Euro kosten. Insofern seien die 25 Euro „ein guter Deal“.