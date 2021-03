400 Ostereier sollen Gorndorfer Kindern Freude bringen

Die Gorndorferin Stefanie Staude hat über Jahre hinweg Ostereier gesammelt oder geschenkt bekommen. Sie alle finden einen Platz an ihrer Hecke und erfreuen so Passanten und Zaungäste.

Im Dezember berichtete diese Redaktion von einem Weihnachtsmann, der durch die Straßen Gorndorfs zog und kleine Geschenke an vorüberziehende Kinder und Familien verteilte. Damals sagte die unter dem Kostüm versteckte Frau, dass sie den Kindern eine kleine Weihnachtsfreude machen wolle: „Sie mussten in diesem Jahr auf so vieles verzichten.“ Seit Dezember hat sich an der Situation nur wenig verändert. Ein Grund mehr für Stefanie Staude, wieder hinaus zu gehen – nicht im Weihnachtsmannkostüm, dafür aber mit vielen bunt bemalten Ostereiern.

„Es ist wie bei der Aktion mit dem Weihnachtsmann: Ich möchte den Kindern eine Freude machen und ihnen zeigen, dass es trotz aller Dinge, auf die sie verzichten müssen, die Feiertage nach wie vor gibt und dass wir sie mit Leben füllen.“ Allein ein bemaltes Osterei könne den Kindern oftmals ein Lächeln auf die Lippen und ein Strahlen in die Augen zaubern.

Mehr als 400 Eier habe sie im Laufe der Jahre gesammelt und geschenkt bekommen. „Immer beim Backen oder Kochen habe ich die Eier ausgeblasen und aufgehoben.“ Alle hängen an ihrer Hecke und sind ein Blickfang für Passanten. „Manche schreiben ihre eigenen Namen darauf“, sagt sie und freut sich jetzt schon auf den Tag, an dem Kinder von heute später einmal als Erwachsene ihr Osterei wieder an der Hecke finden.