44 Millionen Euro für schnelles Internet im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Diesmal kann wirklich keiner behaupten, Berlin lasse sich lumpen. Zwei millionenschwere Fördermittelbescheide des Bundes für den Breitbandausbau sind jetzt im Landratsamt in Saalfeld eingetroffen. Mit dem Geld sollen in den kommenden drei Jahren auch Orte, in den das Surfen im Netz bisher ein Problem war, an die Datenautobahn angeschlossen werden.

Bewilligt wurden laut einer Mitteilung des Landratsamtes für das Fördergebiet Nord knapp 6,3 Millionen Euro und für das Fördergebiet Mitte 18,2 Millionen Euro. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 2023. „Jetzt fehlen nur noch die Fördermittel des Landes in Höhe von 14,2 Millionen Euro, damit wir endlich die Verträge zum Ausbau abschließen können“, freute sich Landrat Marko Wolfram (SPD) über den Geldsegen aus Berlin. Fast 250 Kilometer Tiefbau für Glasfaserkabel und Leerrohre Im Fördergebiet Nord mit Bad Blankenburg, Königsee, Uhlstädt-Kirchhasel und Remda-Teichel werden 49 Kilometer Tiefbau realisiert. Dabei werden 350 Kilometer Glasfaser und 59 Kilometer Leerrohre neu geschaffen. Nach Ende der Maßnahme werden den Angaben zufolge 1550 Haushalte, 149 Unternehmen und acht Schulen zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s versorgt. „Mehr als 80 Prozent der Anschlüsse im Projektgebiet werden nach Ende der Maßnahme mit 100 Mbit/s oder mehr versorgt“, wirft Peter Lahann, Sprecher des Landratsamtes, einen Blick voraus. Das Fördergebiet Mitte umfasst Allendorf, Bechstedt, die gesamte Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal einschließlich der Stadt Schwarzatal, Königsees Ortsteile Dröbischau und Oberhain, Saalfeld, Unterwellenborn, Kaulsdorf, Leutenberg, Altenbeuthen, Drognitz und Hohenwarte. Hier werden laut Fördermittelbescheid 192 Kilometer Tiefbau umgesetzt. Dabei werden 1369 Kilometer Glasfaser und 263 Kilometer Leerrohre verlegt. Nach Ende der Maßnahmen werden 5225 Haushalte und 548 Unternehmen sowie die Klassen von 20 Schulen über einen Breitbandanschluss mit mindestens 50 Mbit/s versorgt. Langfristig soll sogar 1 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Leitungen gehen nach neuer Ausbaustrategie bis zum Haus Mit der Kofinanzierung durch den Freistaat Thüringen wird in Kürze gerechnet. Der Ausbau kostet entsprechend dem vorliegenden Angebot etwa 44,6 Millionen Euro und wird nahezu komplett von Bund und Land gefördert. Geht alles nach Plan, wird der Ausbau 2024 abgeschlossen sein. Mit Kreistagsbeschluss vom 13. Dezember 2016 übernahm der Landkreis von einer Mehrzahl an Gemeinden des Landkreises die Aufgabe, den Breitbandausbau zu realisieren. Wegen der Gesamtgröße des Gebietes wurden zwei Projektgebiete gebildet. Erste Fördermittelbescheide hatte es bereits 2017 gegeben, damals änderte der Bund jedoch seine Ausbaustrategie hin zum Glasfaserausbau bis zum Haus. Durch die Änderung stieg das Gesamtvolumen von gut 30 auf jetzt knapp 45 Millionen Euro - zum Vorteil der künftigen Nutzer.