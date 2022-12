46 Ukrainer im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bisher im Arbeitsmarkt integriert

Saalfeld. Außerdem werden an Schulen im Landkreis derzeit 283 ukrainische Schüler unterrichtet.

Aktuell sind von den rund 1500 Menschen, die bislang nach ihrer Flucht aus der Ukraine im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt untergekommen sind, genau 46 Personen in den hiesigen Arbeitsmarkt integriert. Das teilte jetzt Landrat Marko Wolfram (SPD) auf eine Anfrage der AfD-Fraktionschefin Brunhilde Nauer mit. Wolfram stellte ferner klar, dass Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache für die Ukrainer und Ukrainerinnen nicht verpflichtend sind, sie auch ohne abgeschlossenen Sprachkurs eine berufliche Tätigkeit aufnehmen können. Ausnahmen sind aber Berufe, die anerkannt werden müssen, so im medizinischen und ingenieur-technischen Bereich. Angaben, wie viele der Ukraineflüchtlinge erwerbsfähig sind, machte der Landrat nicht.

Kinder von Kriegsflüchtlingen werden verschiedenen Schulen zugewiesen

Hinsichtlich der Beschulung von Kriegsflüchtlingen teilte Wolfram auf eine weitere Anfrage Nauers mit, dass mit Stand vom 5. Dezember 283 ukrainische Schüler in staatlichen Einrichtungen und in Schulen freier Träger im Landkreis angemeldet sind; zwei ukrainische Schüler sind noch ohne Zuweisung oder Zuordnung. Seit September wurden im Landkreis zudem 76 Schüler aus anderen Nicht-EU-Ländern angemeldet, vorwiegend aus Afghanistan, Syrien, Libyen, Georgien, Irak und Nordmazedonien. Laut dem Staatlichem Schulamt Südthüringen gibt es für 33 dieser Schüler noch keine Zuweisung in eine konkrete Schule.

Die Zuweisungen erfolgen durch das Schulamt nach freien Kapazitäten in den jeweiligen Schulen und Klassen in Abstimmung mit den Schulträgern und Schulleitern. Schüler mit Wohnsitz Saalfeld, die in den Schulen der Stadt nicht mehr aufgenommen werden können, sind unter anderem der Regelschule Unterwellenborn, der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf und der Grundschule Kamsdorf zugewiesen worden, deren Standorte mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind. jv