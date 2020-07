Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

47 Wohnungen in Saalfeld-Rudolstadt zurückgebaut

Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis insgesamt 47 Wohnungen zurückgebaut. Das geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Der Abriss verteilt sich auf drei Mehrfamilienhäuser und ein Gebäude mit einer Wohnung.

Saalfeld-Rudolstadt liegt beim Wohnungsrückbau im Mittelfeld der Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte. Mehr als 100 Wohnungen wurden im vorigen Jahr nur in Suhl und im Landkreis Greiz vom Markt genommen. In Saalfeld-Rudolstadt war dies letztmals 2013 der Fall, als mehr als 150 Wohnungen verschwanden. Abriss in Größenordnungen, vor allem von Plattenbauten im Städtedreieck, gab es in den Jahren 2001 bis 2009, als mehr als rund 2500 Wohnungen zurückgebaut wurden.

Neben den erfassten Wohnungen verzeichneten die Statistiker im vorigen Jahr weiterhin den Abgang von 15 Nichtwohngebäuden mit einer Nutzfläche von zusammen 5300 Quadratmetern.