480 Neuinfektionen und acht Todesfälle an einem Tag in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld Sieben-Tag-Inzidenz jetzt bei gut 1800 - Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt wieder

Wer darauf gehofft hatte, dass nach dem Wegfall der am vorigen Dienstag nachgemeldeten über 500 Fälle die Inzidenz im Landkreis eine Woche später spürbar sinkt, sieht sich getäuscht. 480 per PCR-Test bestätigte Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) an diesem Dienstag in Saalfeld-Rudolstadt. Damit haben sich seit März 2020 insgesamt mehr als 12.500 Menschen mit dem Virus SarS-CoV-2 infiziert.

Fast jeder achte Einwohner im Landkreis ist also entweder genesen, gestorben oder akut erkrankt, denn die Zahl der Krankenhauseinweisungen hat wieder zugelegt. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 29,4. Derzeit müssen 14 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, acht von ihnen werden invasiv beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist am Dienstag auf 1802,4 gesunken, nachdem sie am Vortag den Rekordwert von 1911,1 erreicht hatte. Der Nachbarkreis Hildburghausen hat indes als erster Thüringer Landkreis die 2000 überschritten. Bei Fünf- bis 14-jährigen Kindern in Saalfeld-Rudolstadt liegt die Inzidenz weiter über 4000.

Hinzugekommen sind am Dienstag auch acht weitere Landkreisbewohner, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind. Die Zahl der Coronatoten binnen etwas mehr als eines Jahres beträgt damit 365.