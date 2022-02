Die Polizei muss nach einem Unfall in Partschefeld klären, wann genau sich ein Mann betrank (Symbolbild).

49-Jähriger betrank sich nach Unfall in Partschefeld – oder doch schon davor?

Partschefeld. Dass die Polizei einen Unfallfahrer bei Partschefeld betrunken antraf, steht fest. Die Frage ist allerdings: Wann genau trank der Mann den Alkohol?

Hat sich ein 49-jähriger Autofahrer vor einem Verkehrsunfall betrunken oder doch erst danach? Das möchte die Polizei nach einem Einsatz bei Partschefeld wissen. Laut einer Mitteilung wurden die Beamten am Donnerstagabend zur Kreisstraße 113 in Richtung Uhlstädt gerufen. Dort war ein Auto zuvor, mutmaßlich in einer Kurve, von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Leitpfosten sowie einen Funkmasten gerammt.

49-Jähriger Autofahrer kehrt an Unfallstelle zurück

Als die Beamten an der Unfallstelle ankamen, trafen sie zunächst niemanden. Das sollte sich aber bald ändern: Denn kurze Zeit später stand plötzlich der 49-Jährige vor ihnen. Schnell entpuppte er sich als der gesuchte Fahrer. Ein Atem-Alkoholtest bei ihm ergab mehr als 1,4 Promille. Die habe er sich jedoch erst nach dem Unfall angetrunken, behauptete der Mann.

Um das zu überprüfen, musste er mehrere Blutproben abgeben. Verletzt wurde er übrigens nicht. An seinem Auto entstand hoher Sachschaden. Für die Polizei bleibt jetzt die entscheidende Frage: Wann genau griff der Mann zum Alkohol?