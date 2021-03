54-Jähriger aus Saalfeld vermisst

Seit Sonntag wird aus einem Heim in Saalfeld der 54-jährige Gunnar Schneider vermisst. Wie die Polizei am Montag informierte, sei er letztmalig gegen 15:30 Uhr gesehen worden. Der Mann sei orientierungslos und in unbekannte Richtung verschwunden. Er habe weder Bargeld noch Handy bei sich, sei redegewandt und kontaktfreudig.

Personenbeschreibung:

ca. 175 cm groß, normale Statur

dunkles Haar, Irokesenschnitt - "Punkerstyle"

schwarzer Vollbart

komplett schwarz bekleidet, auf schwarzem Kapuzenshirt sind rote Vögel und der Schriftzug "freie Vögel wollen fliegen" aufgebracht

Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Schneider erbittet die Polizei unter 03671-561210.