58-Jährige fährt betrunken und ohne Fahrerlaubnis Quad - 50 Euro gestohlen

58-Jährige fährt betrunken und ohne Fahrerlaubnis Quad

Eine 58-Jährige fuhr mit ihrem Quad von Wittgendorf in Richtung Volkmannsdorf. Bei einer einer Verkehrskontrolle konnte sie keinen gültigen Führerschein aushändigen, da sie aufgrund einer Fahrerlaubnissperre derzeit keinen hat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille.

Spendensammlerin stiehlt 50 Euro

Mittwochnachmittag wurde die Polizei informiert, dass gerade eine Frau südländischen Typs an einer Haustür in Oberweißbach um eine Spende gebeten hat. Als der 89-jährige Hauseigentümer seine Brieftasche öffnete, um der Bittstellerin fünf Euro zu geben, griff diese unvermittelt in die Brieftasche, nahm einen 50-Euroschein und steckte ihn ein. Dem Mann gelang es nur noch kurz die Frau festzuhalten. Bei den Ermittlungen konnte die Verdächtige kurze Zeit später in der Nähe von Neuhaus in einem VW-Transporter mit weiteren sechs rumänischen Staatsbürgern festgestellt werden. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie eine Sicherheitsleistung von 250 Euro bezahlen, die zur Sicherstellung des Strafverfahrens wegen des Diebstahls dient. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass Spendensammler grundsätzlich eine offizielle Legitimation benötigen und sich ausweisen müssen

Beide Fahrrad-Räder gestohlen

Ein 22-Jähriger schloss sein Fahrrad am 26. August an einen Fahrradständen auf dem Kirchplatz in Saalfeld an. Als er gegen 21.45 Uhr zum Fahrrad zurück kam, stellte er fest, dass durch unbekannte Täter das vordere und das hintere Rad des Fahrrads mittels Schnellverschluss demontiert und entwendet wurden. Der Rahmen war noch am Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter hatten erfolglos versucht das Fahrradschloss aufzubohren. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.