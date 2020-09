60-Jährige bei Unfall nahe Bad Blankenburg schwer verletzt

Die 60-Jährige kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Bei einem Unfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde eine 60-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei die 60-Jährige am Sonntag mit ihrem Auto aus Richtung Schwarzburg kommend in Richtung Bad Blankenburg unterwegs gewesen, als sie von der Straße abkam, eine Böschung hinauf fuhr und gegen einen Felsen prallte.

Ihr Auto habe sich dabei überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto gerettet werden und kam in ein Krankenhaus.