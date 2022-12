62-Jährige aus Unterweißbach wird vermisst

Unterweißbach. Seit Freitag wird eine 62-Jährige aus Unterweißbach vermisst. Die Frau wurde zuletzt alleine in Naumburg an der Saale gesehen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 62-Jährigen aus Unterweißbach. Am Freitag (16.12.2022) wurde Astrid Weber zuletzt in Naumburg (Saale) gesehen, als sie dort am Bahnhof allein in einen Zug in Richtung Saalfeld eingestiegen ist.

Ausführliche Personenbeschreibung

scheinbares Alter: zwischen 60 bis 65 Jahre

Größe: 1,57 Meter

Haare: dunkel und halblang

Figur: kräftig, schlanke Beine

zuletzt war die Gesuchte bekleidet mit einer Tarnflecken gemusterten Trainingshose, schwarzen Schuhen, einer blauen Kapuzenjacke

die Vermisste hatte einen Stoffbeutel mit sich, auf welchem ein Leuchtturm zu sehen ist

Von der Gesuchten hat die Polizei hier ein Foto veröffentlicht.

Hinweise zum Verbleib oder dem Aufenthalt nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560, oder die Kriminalpolizei in Saalfeld (03672-4170) entgegen.