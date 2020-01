Sitzendorf/Meura. Von Aschau bis Dittrichshütte gibt es in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Grundlage ist eine Urkunde der Grafen von Schwarzburg.

650-Jahrfeiern in 13 Orten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

650-Jahrfeiern in 13 Orten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Das Original liegt als Urkunde AC 139 gut verwahrt im Staatsarchiv Rudolstadt. In dem Schriftstück, datiert vom 19. November 1370, werden zwei Dutzend Orte der Grafschaft Schwarzburg erstmals offiziell erwähnt. Die Teilungsurkunde ist die Grundlage für die 650-Jahrfeiern, die in diesem Jahr in der Gegend anstehen. 13 davon entfallen auf Orte im heutigen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Schreibweise der Ortsnamen unterscheidet sich oft von der heutigen

Die Schreibweise der Ortsnamen hat oft nur wenig mit der heutigen gemein. So wird beispielsweise Sitzendorf als „Syczedorff“ erwähnt, was wahrscheinlich auf einen Grafen Sizzo von Kefernburg zurückgeht, der im 11. Jahrhundert lebte und als Stammvater des Schwarzburger Grafengeschlechts gilt. Außerdem in dem Papier verzeichnet sind Aschau, Barigau, Burkersdorf, Dittrichshütte, Mankenbach, Oberhain, Quelitz als Ortsteil des heutigen Unterweißbach, Rohrbach, Unterhain, Glasbach, Mellenbach und Meura.

Einige der aufgeführten Flecken sind heute Wüstungen

Unter den „Hölzern und Wäldern“ ist Weißbach (Vyzbach) genannt, wobei wahrscheinlich Oberweißbach gemeint ist. Aufgeführt sind auch Orte, die wie Dissau, Schönheyde oder Tanndorf heute Wüstungen sind, und Orte, die in späteren Kriegen zerstört wurden, wie Brandiskirchen, Althorba oder Käsemarkt. Die anderen in der Teilungsurkunde erwähnten Orte befinden sich im Gebiet des heutigen Ilmkreises.

Die Vorbereitungen auf die Festlichkeiten sind zumeist schon weit vorangeschritten oder abgeschlossen. Zumindest bezüglich der Termine hat man sich in der Region weitgehend abgestimmt, damit Festwochenenden möglichst nicht parallel ablaufen. Oberweißbach, das heute Teil der Stadt Schwarzatal ist, feiert am 28. Juni zeitgleich 650-Jähriges und Landkreisfest. Meura, wo sich ein Festkomitee gegründet hat, lädt für den 14. Juni ein, Rohrbach am letzten Juniwochenende, Sitzendorf im September.