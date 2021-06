70 Temposünder in Rudolstadt - Schule durchwühlt

Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Geschwindigkeitskontrolle

Polizeibeamte führten am Montag zwischen 5.45 Uhr und 12.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 85 (Herbert-Stauch-Straße) in Rudolstadt in Richtung Saalfeld durch. Während dieser Zeit durchfuhren 3380 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Bei erlaubten 70 km/h für PKW sowie zulässigen 60 km/h für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 70 Tonnen waren 70 Fahrer zu schnell unterwegs.

Spitzenreiter war ein Auto-Fahrer, der mit 124 km/h durch die Kontrollstelle raste. Das Resultat waren letztendlich 54 Verwarngelder, 16 Anzeigen sowie drei Fahrverbote.

Einbruch in Förderschule

Unbekannte brachen vermutlich in der Nacht zum Dienstag über das Toilettenfenster der Förderschule in der Anne-Frank-Straße in Schwarza ein. Die Täter hebelten eine Vielzahl von verschlossenen Türen auf, durchsuchten die Räume und entwendeten mehrere Beamer sowie Laptops aus dem Sekretariat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560-0 zu melden.

