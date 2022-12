733 neugebaute Meter des Saale-Radwegs in Saalfeld eröffnet

Saalfeld. Minister Wolfgang Tiefensee registriert „ein zunehmendes Interesse am Radfahren“ und signalisiert baldige gute Nachrichten für Kaulsdorf.

Bereits seit Ende November ist der neue Abschnitt des Saale-Radweges zwischen dem Saalfelder Ortsteil Reschwitz und dem Kaulsdorfer Ortsteil Weischwitz freigegeben und befahrbar. Am Mittwoch nun erfolgte die feierliche Einweihung der 733 neu geschaffenen Radweg-Meter im Beisein von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Das Thüringer Kabinett-Mitglied hatte sich bei der Übergabe des Fördermittelbescheids im Frühjahr ein Beisein bei der Eröffnung gewünscht - Tiefensee’s Arbeitskalender ließ jedoch keinen früheren Termin zu. „Es gibt ein zunehmendes Interesse am Radfahren“, begründete der Minister die 75-prozentige Förderung des Radweg-Ausbaus durch die Landesregierung. Die 217.000 Euro, die das Land zugebe für den Abschnitt zwischen Reschwitz und Weichwitz, sei „gut angelegtes Geld“. Das Radfahren in der „zauberhaften Thüringer Landschaft macht unheimlich Spaß“, so der ehemalige Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

Siegfried Hocke vom Tiefbauamt: 310.000 Euro reine Baukosten

Der insgesamt 400 Kilometer lange Saaleradweg führt auf 200 Kilometern durch den Freistaat Thüringen. Dass der neue Saalfelder Teilabschnitt so teuer wurde, habe mit der Rücksichtnahme auf die Landwirtschaft zu tun, so der Minister. Aus diesem Grund sei der Weg auf gesamter Länge auf eine Breite von sechs Metern gebracht worden und entsprechend stabil. Nach Auskunft von Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (SPD) und Siegfried Hocke vom Saalfelder Tiefbauamt liegen die reinen Baukosten sogar höher als ursprünglich gedacht. Hocke zufolge wurden 310.000 Euro verbaut, die Planungs- und Vermessungskosten noch nicht inbegriffen.

Mit in dieser Summe enthalten sind indes Ausgleichsmaßnahmen, die aufgrund der zusätzlichen Bodenversiegelung notwendig waren. So wurden laut Hocke am Bernhardsgraben in Saalfeld-Gorndorf eine sechs Meter breite und 200 Meter lange Betonplatten-Straße „komplett zurückgebaut und die Fläche begrünt“.

Indes steht Saalfeld mit den Mehrkosten nicht alleine da. Während es beim 217.000-Euro-Zuschuss des Landes bleibt, beteiligt sich das Landratsamt an den Zusatzkosten. Bürgermeister Kania bedankte sich dafür in seiner Eröffnungsrede beim Landrat für Saalfeld-Rudolstadt, Marko Wolfram (SPD). Gegenüber dieser Redaktion bestätigte Wolfram vorbehaltlich einer entsprechenden Ausschuss-Zustimmung, dass der Landkreis etwa 50.000 Euro zugeben werde. Der nun eingeweihte Teilabschnitt sei „ein wichtiger Schritt für die Verbindung des Städtedreiecks mit dem Thüringer Meer“, so der Landrat.

E-Biker Tobias aus Saalfeld: „Man merkt, dass etwas passiert.“

Zu den ersten, die am Mittwoch den neuen Radweg befuhren, gehörten der E-Biker Tobias aus Saalfeld sowie der Saalfelder Stadtrat Martin Spitzer (Grüne). Tobias, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte, findet die Investition gut: „Man merkt, dass etwas passiert.“ Allerdings komme nach dem nun ausgebauten Teilstück wieder eine Holperstrecke. In der Tat ist der Saale-Radweg auf dem Saalfelder Territorium somit vollständig ausgebaut, wie der Saalfelder Rathauschef erklärt. Nun müsse Kaulsdorf folgen, wie viele Teilnehmer anmerkten.

Das weiß Kerstin Barczus (parteilos), Bürgermeisterin von Kaulsdorf. „Wir wollen weitermachen“, erklärte sie dieser Redaktion. Allerdings seien zunächst einmal Fördermittel für eine neue Fuß- und Radbrücke über die Saale auf Höhe des Gänsemarktes beantragt. Diesbezüglich schien Wirtschaftsminister Tiefensee bereits mehr zu wissen, als er sagen wollte. Zu Kerstin Barczus erklärte er: „Es wird nicht mehr lange dauern… Wir haben noch viel vor. Mir liegt sehr viel am Saale-Radweg.“ Folgerichtig beendete Tiefensee seine Rede auch mit den Worten: „Ich freue mich auf die nächsten Termine.“