75-Jähriger stirbt nach Unfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Ein 75-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwarzatal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) tödlich verunglückt.

Der Mann kollidierte mit seinem Auto am Nachmittag mit einem auf der L1112 am Schwarzataler Ortsteil Meuselbach-Schwarzmühle mit einem Lastwagen, wie eine Sprecherin der Polizei Saalfeld am Freitag sagte.

Das Auto des 75-Jährigen sei beim Bremsen in der Kurve ins Schleudern geraten und so mit dem Lkw kollidiert. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der 75-Jährige noch am Einsatzort.

Die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben das Auto aufschneiden, um den tödliche Verunglückten aus dem Auto zu bergen.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer habe unter Schock gestanden, so die Polizeisprecherin. Der genaue Grund für den Unfall werde noch ermittelt.

Die Strecke war bis gegen 22 Uhr gesperrt.

