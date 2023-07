75 Jahre Oratorienchor Rudolstadt

Der Oratorienchor Rudolstadt unter Leitung von KMD Katja Bettenhausen feierte am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche den Auftakt für sein 75. Jubiläumsjahr.

Rudolstadt. Rudolstädter Oratorienchor für seine vielfältigen Verdienste gewürdigt

Der Oratorienchor Rudolstadt unter Leitung von KMD Katja Bettenhausen feierte am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche den Auftakt für sein 75. Jubiläumsjahr. „Was Gott tut, das ist wohlgetan“, griff Pfarrer Martin Krautwurst in seiner Predigt auf. Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) und die Landeskantorin für Singarbeit, Christine Cremer, würdigten die vielfältigen musikalischen Beiträge des Chores in Konzerten und die langjährige Zusammenarbeit mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt. Die Liedertafel Rudolstadt war als befreundeter Chor zum Gratulieren gekommen und wirkte im Gottesdienst mit. Als Überraschung für den Chor überreichten die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Heilwig von Massow, und das Pfarrerehepaar Krautwurst Rosen mit dem Ehrenamtsengel der Kirchengemeinde Rudolstadt.