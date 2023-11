750 neue Bäume zieren den Mönchsberg

Neues Baumleben für den Mönchsberg: Beschäftigte der Stadtwerke Jena-Pößneck mit ihren Familien, aber auch etliche Anwohner legten am Sonnabend Hand an für einen neuen Wald.

Herschdorf Etwa 80 Freiwillige bei Baumpflanzaktion von Save Nature Group und Klimaschutzstiftung

„Das war ein rundum gelungener Tag“, konstatierte Johannes Leeder, der Organisator der Baumpflanzaktion auf dem Mönchsberg bei Herschdorf am vergangenen Samstag. Rund 80 Freiwillige vor allem von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck forsteten eine Kahlfläche von etwa 1,2 Hektar mit 750 Pflanzen auf. Jede einzelne Forstpflanze wurde mit einer Wuchshülle geschützt.

Zehn verschiedene Laubbarmarten wie zum Beispiel Traubeneiche, Spitzahorn oder Vogelkirsche wurden laut der Revierförsterin Grit Leeder gepflanzt.

Initiator und Eigentümer der abgeholzten Waldfläche ist die Naturschutzorganisation Save Nature e.V., die seit der Gründung vor sechs Jahren auf dieses Großprojekt gespart hatte. Tatkräftig unterstützt wurden die Vereinsmitglieder von Helfern aus der Region sowie aus Jena, welche zu diesem Event extra mit dem Reisebus angereist waren. Unterstützt wurde diese tolle Aktion von den Stadtwerken Jena Netze und der Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen. Auch der Landschaftspflegeverband und das Forstamt waren tatkräftig vertreten.

Zwei Schadholz-Flächen für Aktion erworben

Zwei vom Borkenkäfer befallene und abgeräumte Flächen waren durch den Verein extra für diese Aktion erworben worden. Diese Waldkatastrophe mit über 110.000 Hektar Schadflächen in Thüringen mache es notwendig auch eine Chance für einen Waldumbau hin zu artenreichen stabilen und naturnahen Wäldern zu sehen, betonte Grit Leeder. Betreut von drei Förstern wurde das den Teilnehmern erklärt und auch über die Thematik diskutiert. Für einige war es das erste Mal, einen Baum im Wald zu pflanzen und man konnte auch einen gewissen und verdienten Stolz spüren. Neben einem Kinderprogramm mit dem Bau und Gestaltung eines Vogelnistkastens rundeten ein herzhafter Eintopf, Kaffee, Kuchen sowie der Genuss von selbst gepresstem Apfelsaft die Veranstaltung ab.

Matthias Stüwe, Vorstand der Klimaschutzstiftung, war bei der Pflanzaktion dabei. „Die Kahlflächen zeigen, dass der menschengemachte Klimawandel in Thüringen bereits deutlich spürbar ist. Mit unserer gemeinsamen Pflanzaktion wollen wir dessen Folgen begegnen. Unsere Aktion steht für mich symbolisch auch für das kontinuierliche Engagement, das unsere Stiftungsarbeit seit zwei Jahrzehnten prägt und weiterhin prägen wird“, sagte Stüwe. Wenn die in Leutenberg neu gepflanzten Bäume ausgewachsen sind, können sie jährlich rund zehn Tonnen klimaschädliches CO2 aufnehmen. Um sicherzustellen, dass die neu entstandene Waldfläche gut anwächst, kümmert sich der Verein Save Nature auch in Zukunft um die weitere Pflege.