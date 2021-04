76-Jähriger kommt in Neuhaus von der Fahrbahn ab und verletzt sich

Neuhaus am Rennweg In Neuhaus am Rennweg ist ein Autofahrer mit einem Stromverteilerkasten zusammengestoßen. Vorher wollte er einen abbiegenden LKW überholen.

Am Mittwochmittag hat ein 41-Jähriger beabsichtigt, mit seinem LKW in der Eisfelder Straße rechts abzubiegen und scherte deshalb nach links aus.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Pkw rechts an dem LKW vorbei, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerkasten. Dabei verletzte sich der Mann und sein Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden.