80-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Leutenberg

Der Rettungshubschrauber Christoph 70 kam am Dienstag zum Einsatz und brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

Leutenberg. Aus ungeklärter Ursache kam ein Mann mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen Grünau und Leutenberg am Abzweig Gahma zu einem Motorradunfall. Der 80-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Laut Polizei fuhr der Mann auf der B90 in Richtung Leutenberg, als er aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abkam. Durch den Sturz erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Am Mittwochmorgen erlag er dort seinen schweren Verletztungen. Sein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

