83 neue Coronafälle am Mittwoch in Saalfeld-Rudolstadt

Es gibt nach wie vor keine Entwarnung. Im Gegenteil. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis steigt weiter an. 83 neue Coronafälle meldete das Landratsamt am Mittwoch, damit gibt es aktuell im Landkreis 433 aktive Coronafälle. Vor einer Woche lag die Zahl noch unter 300. 1187 Personen befinden sich in amtlich angeordneter Quarantäne. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Trendwende nicht in Sicht

In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt befinden sich 60 Personen in stationärer Behandlung, drei auf der Intensivstation. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Robert-Koch-Institutes für den Landkreis liegt bei 318,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Auch im benachbarten Saale-Orla-Kreis ist eine Trendwende nicht in Sicht. Hier wurde gestern die Sieben-Tage-Inzidenz mit 412 beziffert.