94 000 Euro für Rudolstadt-Festival

Eines der am meisten beachteten Konzerte während des Rudolstadt-Festivals 2022 war das von Pussy Riot. Auch 2023 soll es wieder ein Rudolstadt-Festival geben.

Rudolstadt. Stadtrat Rudolstadt beschließt Zuschuss von fast 100.000 Euro und informiert sich über den Stand der Planungen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag im Vorgriff auf den Haushalt 2023 einen Zuschuss in Höhe von 94 000 Euro für das Rudolstadt-Festival im kommenden Jahr mehrheitlich ohne die Stimmen der AfD bewilligt.

Zuvor hatte die Fachdienstleiterin Kultur und Festivaldirektorin Petra Rottschalk über den Stand der Planungen für das Festival informiert. Für 17 von insgesamt 39 Dienstleistungen müssen dieses Jahr neue Ausschreibungen vorgenommen werden. Entweder weil die bisherigen Anbieter nicht mehr zur Verfügung stehen oder wie in vier Fällen die Verträge seitens der Stadt wegen schlechter Leistungen nicht verlängert werden. Finanzielle Sicherheit braucht es schon jetzt für Künstler- und Mitarbeiterverträge, Buchungen von Unterkünften, Mietverträge, Verträge mit Dienstleistern. „Das sind Entscheidungen, die nicht unter den Bedingungen einer vorläufigen Haushaltsführung zu treffen sind“, erklärte sie. Dennoch seien die Voraussetzungen für das Festival im kommenden Jahr besser. „Wir haben eine etwas größere Sicherheit, wir können längerfristig plane, der Vorverkauf hat begonnen und wir können Optimierungen im Ablauf aus diesem Jahr fortführen“, so Petra Rottschalk.

AfD kritisiert Zuschuss

Kritik gab es aus den Reihen der AfD. „Wir können der Sache nicht zustimmen. Wann wollen wir denn mal anfangen mit sparen. Es gibt wichtigere Dinge, für die das Geld gebraucht wird“, so Peter Pischel. Was umgehend aus den anderen Fraktionen zurückgewiesen wurde, unter anderem mit dem Verweis auf das Markenzeichen Festival für die Stadt. Bürgermeister Jörg Reichl verwies auf den wirtschaftlichen Faktor des Festivals und die damit verbundenen Einnahmen.