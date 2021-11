Ab Freitag weitgehend 2G-Regel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Landkreis erlässt neue Allgemeinverfügung zum Kampf gegen Corona

Ab Freitag gelten verschärfte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Auf Weisung des Landes wurde am Donnerstag eine entsprechende Allgemeinverfügung zur weitgehenden Einführung der 2G-Regel (Teilnahme nur noch für Geimpfte und Genesene) auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht, die um Mitternacht in Kraft tritt. 2G gilt für öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen, egal ob innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume, Gaststätten, Reisebusveranstaltungen, Beherbergungsbetrieben, Bars und Diskotheken, kulturelle Veranstaltungen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen, Sporthallen, Solarien, den organisierten Sport, Freizeit- und Vereinssport, Einrichtungen, Dienstleistungen und Angebote der Freizeitgestaltung (dazu gehören Museen, Bibliotheken, Sehenswürdigkeiten), körpernahe Dienstleistungen (mit Ausnahme von medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Dienstleistungen für die 3G gilt), Jagd-, Hunde- und Flugschulen (für Fahrschulen gilt 3G), Orchester- und Chorproben. Beschäftigte, die sich in den oben genannten 2G-Regelungsbereichen mit Gästen, Besuchern, Kunden, Veranstaltungsteilnehmern oder weiteren Personen, die das jeweilige Angebot in Anspruch nehmen, in denselben Räumen aufhalten oder Kontakt zu ihnen haben, müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ausnahmen für die 2G-Regel gibt es für Gottesdienste, Demonstrationen, parteipolitische Veranstaltungen, Gremiensitzungen, Bildungs- Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, Fahrschulen, Beratungsstellen, medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen, Kinder- und Jugendsport, Einzelhandel, Profi-, Berufs- und Kadersport.

Der vollständige Text der Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises zu finden. Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 24. November 2021.