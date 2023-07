Ab sofort mehr Geld für Mitarbeiter der Thüringen-Kliniken

Blick auf das Haupthaus der Thüringen-Kliniken mit dem Zentrum für Seelische Gesundheit (im Vordergrund) in Saalfeld. An dem Standort im oberen Stadtgebiet der Kreisstadt arbeitet das Gros der rund 2000 Beschäftigten des kommunalen Krankenhauses.

Saalfeld Hohe Zustimmung unter Gewerkschaftsmitgliedern zum Tarifergebnis - warum trotzdem nicht alle Mitarbeiter des Krankenhauses profitieren

Mehr Geld gibt es ab diesem Monat für rund 1450 Beschäftigte der Thüringen-Kliniken an den Standorten Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck. Sowohl die Arbeitgeberseite, als auch die Gewerkschaft haben die Erklärungsfrist bis zum 30. Juni ohne Widerspruch verstreichen lassen. Damit ist der Anfang Juni in Saalfeld vereinbarte Haustarifvertrag seit Sonnabend gültig. Schon im Juli wird es die ersten 900 Euro des auf 3000 Euro fixierten Inflationsausgleichs geben. Weitere 175 Euro werden pro Monat für den Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024 ausgezahlt. Auszubildende erhalten 50 Prozent dieser Beträge, Teilzeitmitarbeiter eine anteilige Zahlung.

Insgesamt stehen bei dem rückwirkend zum 1. April geltenden Tarifwerk unterm Strich Lohnerhöhungen von bis zu 12,5 Prozent über die gesamte Laufzeit. Die Entgelte steigen laut Philipp Motzke, Verhandlungsführer bei Verdi und Gewerkschaftssekretär, zum 1. Juli 2024 um einen Sockelbetrag von 150 Euro plus 3,5 Prozent mehr Lohn. Dies bedeute für die unteren Entgeltgruppen eine Steigerung von elf Prozent, für die oberen um sechs Prozent. Weitere 1,5 Prozent mehr Lohn gibt es ab 1. Januar 2025. In Geld umgerechnet mache dies Lohnsteigerungen zwischen 270 und 490 Euro pro Monat aus, so der Gewerkschafter. Nur für Verdi-Mitglieder gebe es zudem als Bonus eine Einmalzahlung von 250 Euro.

Erklärungsfrist ist am vorigen Freitag abgelaufen

Der Zuspruch auf Seiten der Gewerkschaftsmitglieder war außerordentlich hoch. "Über 93 Prozent unserer Mitglieder haben sich für die Annahme des Tarifergebnisses ausgesprochen", sagte Motzke am Montag dieser Zeitung. Auch der Aufsichtsrat der GmbH, die sich im Eigentum des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt befindet, hatte auf Empfehlung von Thomas Krönert zugestimmt. „Wir haben im Hinblick auf die gesamte wirtschaftliche Situation ein vernünftiges Ergebnis erzielt,“ hatte der Chefarzt und Geschäftsführer bereits Anfang Juni erklärt.

Ausgenommen von der Tariferhöhung sind Angestellte der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), der ausgegliederten Service GmbH sowie Ärzte. Für letztere ist der Marburger Bund Verhandlungspartner. "Die Verhandlungen zwischen Ärztegewerkschaft 'Marburger Bund' und den Thüringen-Kliniken wurden nach einem Verhandlungstag vertagt", sagte dazu Klinik-Sprecher Stephan Breidt auf Anfrage.

Organisationsgrad in Tochterfirmen der GmbH zu gering

Dass nicht alle der rund 2000 Beschäftigten des kommunalen Klinikums von dem Tarifabschluss profitieren, hat verschiedene Ursache, wie beide befragte Seiten erklärten. Aus Sicht der Gewerkschaft ist der Hauptgrund, dass die Mitarbeiter der ausgegliederten Tochter-GmbHs nicht ausreichend gewerkschaftlich organisiert seien, sagte Philipp Motzke. "Wir haben mehrfach den Versuch unternommen, in den MVZ aktiv zu werden, aber der Zuspruch war nicht dementsprechend", so der Gewerkschaftssekretär. Ohne ausreichende gewerkschaftliche Organisation könne man im Bedarfsfall keinen Druck auf die Arbeitgeberseite aufbauen.

Unterschiedliche Finanzierungssysteme sind ein Problem

Klinik-Sprecher Stephan Breidt betont in Absprache mit der Geschäftsführung hingegen, dass sich die Finanzierungssysteme der Krankenhäuser und der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) unterscheiden. So seien die Krankenkassen zur Refinanzierung der Tarifsteigerungen bei den Entgeltverhandlungen in Krankenhäusern (und Pflegeeinrichtungen) verpflichtet. Diese Möglichkeit gibt es im Bereich der Medizinischen Versorgungszentren und der niedergelassenen Ärzte derzeit nicht. Zwar hätten Ärzteverbände und der Verband der medizinischen Fachberufe gemeinsam seit Monaten eine Refinanzierung durch die Krankenkassen gefordert. Bisher wurden diese Forderungen jedoch nicht umgesetzt. "Trotz dieser fehlenden Refinanzierungen hat die MVZ der Thüringen-Kliniken GmbH im April dieses Jahres eine Vergütungssteigerung von drei Prozent gezahlt", so Breidt. Sollten die Verhandlungen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen mit den Krankenkassen positiv verlaufe, könnten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MVZ entsprechende Vergütungssteigerungen angeboten werden.

Patientenversorgung in 36 Arztpraxen in zwei Kreisen

Prinzipiell seien die Thüringen-Kliniken und das MVZ zwei unterschiedliche GmbHs. Das MVZ der Thüringen-Kliniken versorgt in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla derzeit in 36 Arztpraxen die Patientinnen und Patienten – in verschiedenen Fachgebieten, wie Allgemeinmedizin, Angiologie, Chirurgie, Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, Psychiatrie, Radiologie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie und Urologie.