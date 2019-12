Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abgeordneter besucht die Saalfelder Tafel

Der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Albert H. Weiler (CDU) traf sich dieser Tage mit dem Saalfelder Tafel-Leiter Jürgen Brengel, um vor dem Jahresende einen Rückblick zu halten und die Herausforderungen für das kommende Jahr zu besprechen. Das geht aus einer Mitteilung seines Wahlkreisbüros hervor.

Würdigung des Engagements der ehrenamtlichen Helfer

Eines sei auch in diesem Jahr wieder deutlich geworden: Die Tafeln leben vom Engagement der ehrenamtlichen Helfer sowie den Spenden. „Die Tafel ist eine sehr gute Einrichtung für Bedürftige und gleichzeitig ein sinnvoller Beitrag gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Hier wird Hervorragendes geleistet – und das überwiegend ehrenamtlich“, erklärte der Abgeordnete.

1600 Personen sind als Bedürftige registriert

Bei der Tafel in Saalfeld sorgen die ehrenamtlichen Helfer unter Brengels Leitung dafür, dass insgesamt 500 Bedarfsgemeinschaften mit Lebensmitteln versorgt werden können. Die Zahl der Bedürftigen sei in der jüngsten Zeit gleichbleibend hoch und liegt bei etwa 1600 Personen. Verständlich, dass der dadurch bestehende Bedarf vor allem eine logistische Herausforderungen mit sich bringt. Denn es fehle grundsätzlich an Kraftfahrern. Trotz vieler Bemühungen des heimischen Jobcenters konnte man im vergangenen Jahr kaum auf die eingesetzten Ein-Euro-Jobber zählen. Oftmals wurde die Arbeit schon nach kurzer Zeit abgebrochen.

200 Euro Spende als Weihnachtsgruß

Man verständigte sich, dass im kommenden Jahr intensiv nach Lösungen gesucht werden soll, um möglichst eine langfristige Stelle für einen Kraftfahrer zu finden. Als kleinen Weihnachtsgruß übergab Albert Weiler noch eine Spende über 200 Euro. Jürgen Brengel bedankte sich und freut sich, dass trotz Fahrermangel das Benzin gesichert ist.