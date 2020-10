Abgezählte Superhelden im Rudolstädter Saalemaxx

Unbeschwert die Herbstferien genießen, während fast täglich steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus vermeldet werden? Im Saalemaxx ist das kein Widerspruch. Bis zu 500 Leute gleichzeitig toben hier derzeit als „Superhelden“ durch Erlebnisbereich und Schwimmbecken, Sauna und Badehaus. Möglich wird dies durch ein kluges Hygienekonzept.

„Uns ist weder unter den Mitarbeitern noch unter den Besuchern bisher eine Coronainfektion bekannt geworden“, sagt Susanne Hetfleisch. Und fügt ein „Gott sei Dank“ an. Die Leiterin Tourismus und Vertrieb im Rudolstädter Freizeit- und Erlebnisbad verweist auf die Regeln, die dafür sorgen sollen, dass dies noch möglichst lange so bleibt. Damit die vom Gesundheitsamt festgelegte Obergrenze auch in den traditionell besucherstarken Herbstferien nicht überschritten wird, hat man im Saalemaxx seit Montag ein Online-Buchungssystem mit einheitlichen Preisen eingeführt. Stündlich ist der Zutritt während der Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr möglich, maximal vier Stunden darf jeder Gast bleiben.

Bessere Verteilung durch Vergrößerung der genutzten Fläche

Im Eingangsbereich werden die Kontaktdaten erfasst (und nach vier Wochen vernichtet), durch den Einlass- und Umkleidebereich geht es im Einbahnstraßensystem und mit Mund-Nasen-Schutz. Hat man den Badebereich einmal erreicht, kann die Maske fallen. Mitarbeiter und zusätzliche Securitys achten auf Abstände und schlichten mögliche Konflikte. Anders als bisher, können mit dem Saalemaxx-Komplett-Ticket auch Sauna und Badehaus mitgenutzt werden. „Dadurch erweitern wir die Fläche und die Leute verteilen sich besser“, so Susanne Hetfleischs Erfahrung. In der Sauna, wo sich jetzt auch viele Familien aufhalten, gilt bis 17 Uhr Textilpflicht, was nicht jedem Sauna-Stammgast gefällt. Die Dampfräume sind generell geschlossen.

„Manche Besucher, die sonst mit ihren Kindern nur im Erlebnisbereich waren, freuen sich, dass sie jetzt auch Badehaus und Saunalandschaft kennen lernen“, sagt Saalemaxx-Betriebsleiter Gerrit Diesel. Die Rückmeldungen für das Ferienangebot seien fast durchweg positiv, zumal das Animationsteam aus Auszubildenden und Fachangestellten dafür sorgt, dass das Motto „Superhelden“ regelmäßig mit Leben erfüllt wird – im Wasser und auch an Land. Begrenzt ist die Zahl der Leute, die gleichzeitig Duschen und Becken nutzen. Wird die Wellenmaschine angeworfen, ist bei 80 Leuten im 34 Grad Celsius warmen Wasser Schluss.

55 Mitarbeitern kümmern sich um das Besucherwohl

Die Besucher, so hat Diesel beobachtet, kommen etwa zu 40 Prozent aus der Region, der Rest von weiter weg. Auch Berliner seien darunter, für die es nach diversen Beherbergungsverboten selbst in Deutschland eng wurde mit einem Urlaubsplatz. Ausgebucht sind für den Rest des Monats auch die sieben traumhaften Saalemaxx-Erlebnishäuser im weiträumigen Freigelände, deren Gäste ganztags einen separaten Zugang zum Bad haben. Sie sind in die Kapazität ebenso eingepreist wie ein Kontingent für Spontanbesucher, die sich ihren Platz nicht vorher online reserviert haben.

Insgesamt sind sowohl Hetfleisch als auch Diesel zufrieden mit den ersten Tagen im Ferienmodus. „Die Leute rechnen es uns hoch an, dass wir so viel desinfizieren und auf Abstand achten“, sagt der Betriebsleiter. Während der Wellnessbereich normal weiterläuft, hat man die Karte in der Gastronomie etwas abgespeckt. Renner sind hier die selbstgemachten Burger, verrät die Vertriebschefin. Kurzarbeit gibt es nach der Rückkehr in den Corona-Normalbetrieb im Saalemaxx übrigens nicht mehr. 55 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Besucher – und darum, dass sich keiner infiziert.