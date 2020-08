Blick auf das ehemalige Firmengelände der NARVA in Oberweißbach. Wo das Hauptgebäude und das Gebäude, in dem die EDV untergebracht war, standen, laufen derzeit weitere Abrissarbeiten.

Oberweißbach. Nach dem Hauptgebäude in der Bahnhofstraße im vorigen Jahr geht es nun weiteren Objekten an den Kragen.

Neben dem Olitätenhandel hat die Glühlampenindustrie in Oberweißbach eine wesentliche Bedeutung in der Entwicklung des Ortes. Was vor 120 Jahren begann, wird demnächst nur noch in den Geschichtsbüchern zu lesen sein. Zurzeit laufen auf dem weiträumigen Gelände wieder Abrissarbeiten, die bereits 2019 begonnen haben.