Abschied nach 30 Jahren in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Jena und Rudolstadt

Rudolstadt. Monika Guthknecht, Beraterin der Verbraucherzentrale in Jena und Rudolstadt, geht in den Ruhestand. Wer nun in der Verbraucherzentrale übernimmt.

„Der Abschied fällt uns nicht leicht. Mit Monika Guthknecht verabschiedet sich eine sehr engagierte, fachkundige und in hohem Maß verantwortungsbewusste Beraterin in den Ruhestand“, so würdigte Geschäftsführer Ralph Walther ihre Arbeit. „Dies bewies sie bis zuletzt, indem sie ihren Nachfolger noch selbst einarbeitete – und dafür extra etwas später in Rente ging als ursprünglich geplant.“ Wie Monika Guthknecht wird auch Tino Wicknig in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Jena und immer mittwochs in der Beratungsstelle in Rudolstadt für die Anliegen der Verbraucher da sein.

Den Schlüssel hat Monika Guthknecht jetzt wortwörtlich übergeben – auch wenn es ihr nicht leichtfällt, sich von „ihren“ Beratungsstellen in Jena und Rudolstadt zu trennen. „Die Arbeit hat mir riesigen Spaß gemacht, sie ist so abwechslungsreich“, sagt Guthknecht, die im Januar 1991 nach beruflichen Stationen bei Zeiss und im Kombinat Feinkeramik zur Verbraucherzentrale Thüringen kam. „Als Beraterin ist man direkt am Leben dran und erkennt, was aktuell im Verbraucheralltag passiert. Natürlich ist man dadurch persönlich auch auf mögliche Fallen geeicht und schärft seine eigenen Sinne.“ Am schönsten sei es für sie jedoch gewesen, so eng mit den Menschen zu arbeiten. „Als Beraterin erhältst du direkt Feedback. Zu sehen, dass dein Einsatz etwas bewirkt – für mich war das eine ausgesprochen befriedigende Arbeit“, sagt Monika Guthknecht.

Nach der Wende Ärger mit Haustürgeschäften und Kaffeefahrten

Freilich habe es sie auch oft wütend gemacht zu sehen, mit welch dreisten Maschen Verbraucher oft abgezockt werden. Das waren in den 90-iger Jahren oft Haustürgeschäfte oder Kaffeefahrten, bei denen den Leuten alles vom Zeitschriftenabo über die Lamadecke bis zum therapeutischen Magnet-Armband aufgeschwatzt wurde. Ein Dauerbrenner blieb der Ärger mit Telefon- und Internetverträgen und die Vertragsabschlüsse am Telefon.

Was sich nicht geändert hat, ist die Dreistigkeit mancher Anbieter. Auch in ihrer letzten Woche habe ein Verbraucher ihren Rat gesucht, der sich auf ein Haustürgeschäft mit teuren Faksimile-Büchern eingelassen habe. „Der Vertreter hat ihn offenbar dazu überredet, ihm beim Weiterverkauf der teuren Bücher zu helfen“, berichtet Monika Guthknecht. „36.000 Euro Kaution wollte der Vertreter für diese angebliche Auktion von dem älteren Herrn haben“, empört sie sich. Ihr Rat sei es in Fällen wie diesen – neben dem sofortigen Widerruf per Einschreiben – gewesen, sich gründlich zu überlegen, wofür man sein Geld als Verbraucher ausgibt.

Den Zugang zu den Menschen finden, um ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können – diesen Ansatz von Monika Guthknecht will auch ihr Nachfolger nach seiner Einarbeitung weiterführen.

Tino Wicknig übernimmt in Jena und Rudolstadt

Mit Tino Wicknig stößt ein studierter Wirtschaftsjurist und Handelsfachwirt zur Verbraucherzentrale Thüringen. Gerade seine jahrelange Tätigkeit im Einzelhandel sieht er als großen Vorteil für seine neue Aufgabe.

In Jena (Unterlauengasse 5) und Rudolstadt (Stiftsgasse 21) berät die Verbraucherzentrale zu Kauf- und Handwerkerverträgen, Kaffeefahrten, Haustürgeschäften, Gewährleistung, Garantie, Reiserecht, Telefon- und Internetverträgen und weiteren Themen aus dem Verbraucherrecht. Außerdem wird in Jena zu Geldanlagen und Versicherungen beraten, in Jena und Rudolstadt zu Fragen rund um Lebensmittel und Ernährung sowie zu Energie-Themen. Einen Termin gibt es unter Telefon (0361) 555 14 0.