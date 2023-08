Abschlagszahlungen vom Land für Straßenausbau im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Straßenbau in Sitzendorf Ende des vergangenen Jahres

Schwarzatal. Unterweißbach und Sitzendorf haben ihre Bewilligungsbescheide erhalten. Firmen können nun ordnungsgemäß bezahlt werden.

Für die Straßenbaumaßnahmen Alte Bergstraße in Sitzendorf und Quittelsbergstraße in Unterweißbach erhielten die Gemeinden kürzlich die Bewilligungsbescheide für Abschlagszahlungen in Höhe von 122.300 Euro bzw. 184.600 Euro. Die Anträge hierfür wurden im Frühjahr dieses Jahres eingereicht.

„Somit ist sichergestellt, dass wir die beauftragten Firmen ordnungsgemäß für ihre Leistungen bezahlen können“, so die Bürgermeister Martin Friedrich und Steffen Günther.

Während der Bescheid für Unterweißbach bereits Ende Juni in der Verwaltung einging, ließ ein entsprechendes Schreiben für die Gemeinde Sitzendorf auf sich warten.

Auf telefonische Nachfrage im Landesverwaltungsamt erfuhr der Gemeinschaftsvorsitzende Ulf Ryschka am 13. Juli, dass die für Ersatzleistungen vorgesehenen Mittel im Landeshaushalt (28,5 Millionen Euro) bereits verbraucht seien. Das Thüringer Finanzministerium habe zwar der beantragten überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 13,5 Millionen Euro zugestimmt, allerdings unter der Maßgabe, dass diese zusätzlichen Mittel nicht für die Gewährung von Abschlagszahlungen verwendet werden dürfen. Wenige Tage später erfolgte eine entsprechende schriftliche Mitteilung an alle Kommunen des Freistaates.

Als Reaktion gab es unzählige Telefonate und einen umfangreichen Mailverkehr. „Die Kommunen sind verpflichtet, die Abschlagszahlungen des Freistaates Thüringen in ihren Haushalten zu planen. Ohne diese Planung riskieren wir die Beanstandungen der Haushalte durch die Kommunalaufsicht, die uns zu Recht auf die für Kommunen einschlägigen rechtlichen Bestimmungen verweisen“, so der Gemeinschaftsvorsitzende Ulf Ryschka.

Der ehemalige Kämmerer weiter: „Wenn die Kommunen aber verpflichtet sind, diese Mittel zu planen, dann müssen sie sich auch darauf verlassen können, dass der Freistaat diese Gelder auch zur Verfügung stellt. Anderenfalls laufen die Kommunen Gefahr, am Jahresende einen Fehlbetrag in ihren Büchern zu haben. Insbesondere bei kleinen Kommunen reichen die zur Verfügung stehenden Kassenkreditrahmen nicht aus, um die Baumaßnahmen zum Teil über Jahre vorfinanzieren zu können.“

Lösung für kommende Jahre fehlt

Nachdem auch der Gemeinde- und Städtebund beim Land interveniert hatte, fanden offensichtlich auf ministerieller Ebene Gespräche statt. Und tatsächlich, das Finanzministerium bewilligte die Mehrausgaben nun auch für Abschlagszahlungen, wenn die entsprechende Kommune nachweist, dass sie anderenfalls in „nicht unerhebliche Liquiditätsschwierigkeiten gerät“.

Für die Gemeinde Sitzendorf wurde dieser Nachweis erbracht. So erhielt die Gemeinde binnen weniger Tage dann doch noch ihren entsprechenden Bescheid.

„Ich bin froh, dass so kurzfristig eine Lösung gefunden wurde“, so der Gemeinschaftsvorsitzende, der sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landesverwaltungsamt und im Thüringer Innenministerium für den Einsatz im Interesse der Kommunen bedankt. Auch bei den Kolleginnen und Kollegen des Finanzministeriums bedankt er sich. „Es verdient Respekt, wenn erkannt wird, dass eine Entscheidung nicht ganz richtig war, und diese dann korrigiert wird.“

„Für das Haushaltsjahr 2023 ist dies sicher eine gute Lösung. Für die kommenden Jahre muss aber eine Lösung gefunden werden, die für das Land und die Kommunen gleichermaßen akzeptabel ist. Diese Lösung muss von partnerschaftlichem Umgang miteinander und von Verlässlichkeit geprägt sein“, erklärte der Gemeinschaftsvorsitzende.

Zur Sache:

- Der Freistaat Thüringen hat die Straßenausbaubeiträge im Oktober 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft. Zum Ausgleich der entsprechenden Einnahmeverluste bei den Kommunen zahlt der Freistaat nun prozentual festgelegte Beträge an die Städte und Gemeinden. Da die Bürgerinnen und Bürger bisher bereits vor Baubeginn Vorauszahlungen auf den Straßenausbau leisten mussten, verpflichtete sich der Freistaat zur Zahlung von Abschlagszahlungen in Höhe von 50 Prozent der zu erwartenden Gesamtsumme für die jeweilige Ausgleichszahlung – dies unter einem sogenannten Haushaltsvorbehalt.