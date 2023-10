Abschlussfest für Saalfelds Leseratten

Gut besucht war das Abschlussfest für Saalfelds fleißige Leseratten am Donnerstag in der Stadt- und Kreisbibliothek am Markt.

Saalfeld Außerschulisches Sommerleseprojekt soll Kindern und Jugendlichen Bücher nahebringen

Saalfelds kleine Leseratten haben beim Sommerleseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ wieder fleißig im bereitgestellten Lesestoff geschmökert. Ihr Engagement wurde am vorigen Donnerstag mit einem Abschlussfest in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld belohnt. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

„Rund 50 Leseratten nahmen in Saalfeld seit den Sommerferien an dem Leseförderprojekt teil, das Kinder und Jugendliche nicht nur zum Lesen animieren soll, sondern auch dazu, sich kreativ-künstlerisch mit dem Lesestoff auseinander zu setzen. Sechs Kinder haben sogar alle Buchtitel gelesen“, freute sich Manuela Stopp, Mitarbeiterin der Kinderbibliothek, über die rege Teilnahme und gab einen kleinen Einblick in die Rückmeldungen zu den Büchern, die die Kinder in Form von Zeichnungen auf Papier oder sogar ein Kissen brachten und in einem Mitmach-Heft niederschieben: „Wenn man schlechte Laune hat, kann man ein bisschen lesen“ oder „Ich weiß jetzt, was Tofu ist“, hieß es da zum Beispiel.

Sechs Buchtitel standen zur Auswahl

Sechs Buchtitel standen den Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 3 bis 6 zur Auswahl, dazu gab es ein Begleitheft mit Fragen zu den einzelnen Büchern. Alle teilnehmenden Leseratten, die ein ausgefülltes Heft abgegeben haben, wurden zum Abschlussfest mit Sachpreisen, Büchergutscheinen und einer spannenden Detektiv-Lesung mit Kinderbuchautorin Cally Stronk belohnt.

„Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu begeistern, ist keine einfache Aufgabe in der heutigen, digital geprägten Zeit“, sagte Max Rössner von der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, die das Leseförderprojekt erneut unterstützte, und fragte nach Buchwünschen und Leseinteressen, um die Kinder weiterhin zum Lesen animieren zu können.

Das außerschulische Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ wird zudem unterstützt durch die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Thüringen und das Hessisches Literaturforum im Mousonturm.