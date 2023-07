Acht Jugendliche beenden Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei Kombus

Saalfeld. Neun Prüfungen waren die letzten Hürden vor dem Berufseinstieg.

„Ich habe bestanden!“ Vanessa Mattauch fällt ein Stein vom Herzen. Drei Jahre haben sie und sieben weitere Auszubildende für ihren Traumjob alles gegeben. „Ich wollte schon immer Busfahrerin werden – das liegt in der Familie“, erzählt Mattauch. Mit ihrer letzten praktischen Abschlussprüfung, die alle erfolgreich und mit guten Noten bestanden, sind die jungen Leute nun offiziell Berufskraftfahrer im Personenverkehr.

Prüfungen mussten sie schon einige bewältigen. Insgesamt neun Prüfungen galt es zu bewältigen, denn neben den theoretischen IHK-Prüfungen standen auch noch einige Führerscheinprüfungen an. Erst Pkw in Theorie und Praxis, gefolgt vom Busführerschein in Theorie und Praxis sowie dem Hängerführerschein DE in Praxis. Die zweitägige Abschlussprüfung fasste noch einmal alle wichtigen praktischen Grundaufgaben zusammen. So mussten die Jugendlichen eine Abfahrtskontrolle durchführen und bei einer Störungssuche den Fehler finden. Auch ein Kundengespräch ist Teil der Prüfung, schließlich sind Busfahrer regelmäßig im Kundenkontakt, wenn es um Fahrpläne und Tarife geht.

Arbeitsverträge unterschrieben

Danach ging es hinter das Lenkrad. Wenden in drei Zügen, im Kreis rückwärtsfahren, das Befahren einer Arbeitsgrube sowie eine dreiviertelstündige Stadtrundfahrt standen auf dem Plan. Die Prüflinge müssen in allen Prüfungen zeigen, dass sie gleichmäßig beschleunigen können und eine ruhige und fahrgastfreundliche Fahrweise nachweisen. Für Brian Gering waren die praktischen Anforderungen kein Problem: „Schwieriger war die schriftliche Aufgabe.“ Hier mussten die Prüflinge die Beförderung einer Reisegruppe vorbereiten und diese vor den Prüfern verteidigen.

Direkt im Anschluss unterschrieben alle Azubis direkt ihre Arbeitsverträge und werden ab sofort als Facharbeiter im Namen der Kombus in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla unterwegs sein.