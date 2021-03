Eingang zur Medizinischen Fachschule in Saalfeld. Auch hier gab es eine bestätigte Infektion, die Quarantäne zur Folge hat.

Saalfeld/Rudolstadt Zu den fünf betroffenen Grundschulen gehört seit Donnerstag auch die Anton-Sommer-Schule in Rudolstadt.

Acht Schulen in Saalfeld-Rudolstadt von Quarantäne betroffen

Zum Ende der vorletzten Woche vor den Osterferien sind acht Schulen im Landkreis von Infektionen mit dem Coronavirus und nachfolgender Quarantäneanordnung betroffen. Neu dabei ist die Grundschule "Anton Sommer" in Rudolstadt, wo mehrere Infizierte und ihre Kontaktpersonen sogar bis in die Ferien hinein in Quarantäne geschickt wurden. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog