Ärger in Probstzella: Schimmelpilz wuchert in Itting-Garagen

Schimmel und ein Neugeborenes – „das geht gar nicht!“, meint Christine L.*. Seit dem Nikolaustag sind sie und ihr Mann glückliche Eltern eines kleinen Jungen. Es ist ihr erstes Kind. Weniger glücklich sind sie mit ihrer Wohnungswahl: Das Paar zog im Mai in die größere der beiden Wohnungen in den sanierten Itting-Garagen. Zuvor lebten sie lange in Kulmbach. „Wir waren richtig froh, endlich wieder in die Heimat zurückzukehren und die – eigentlich – tolle Wohnung gefunden zu haben.“