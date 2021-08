Ärger über Verkehrsverstöße auf ramponierter Straße bei Unterwirbach

Unterwirbach/Bad Blankenburg Einbahnstraßenregelung und Gewichtsbeschränkung werden missachtet - Bauarbeiten sollen sobald wie möglich beginnen

In letzter Zeit mehren sich Meldungen über Verkehrsverstöße auf der Einbahnstraße der Kreisstraße 183 zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg. "So wird die Straße vermehrt durch Fahrzeuge mit weit mehr als den zulässigen 3,5 Tonnen benutzt. Auch kommt es zunehmend zur Befahrung entgegen der Einbahnstraßenregelung", heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung aus dem Landratsamt.

Der Landkreis trage als zuständiger Straßenbaulastträger die Verantwortung für die sichere Befahrbarkeit der Straße. Aufgrund der vorhandenen massiven Straßenschäden könne der Streckenabschnitt nur mit der jetzt geltenden Einbahnstraßenregelung und Tonnagebeschränkung dem Verkehr zur Verfügung gestellt werden.

Dem Landkreis sei bewusst, dass die momentane Verkehrsführung nicht unbedeutende Einschränkungen für die betroffenen Verkehrsteilnehmer mit sich bringt. Doch die Einbahnstraßenregelung bringe gegenüber der Vollsperrung zumindest den Vorteil der Durchfahrtsmöglichkeit für circa die Hälfte des Verkehrsflusses.

Die schwierige Verkehrssituation war durch ein Unwetterereignis am 13. Juli ausgelöst worden, in dessen Folge die schwer beschädigte Straße noch in der Nacht vollständig gesperrt werden musste. Der in Teilbereichen freiliegende Straßenkörper weist nicht mehr die notwendige Standsicherheit auf. Es sind senkrechte Abbruchhöhen von bis zu 1,3 Meter zu verzeichnen.

Damit sich in dieser Hanglage ein solcher Sachverhalt nicht wiederholen kann, sei eine umfangreiche und nachhaltige Planung des gesamten Streckenabschnittes inklusive der dazugehörigen Baugrundgutachten erforderlich. Ein geeignetes Planungsbüro für die Durchführung der Arbeiten konnte kurzfristig gefunden und beauftragt werden. „Wir werden mit den Bauarbeiten beginnen, sobald es uns möglich ist“, versichert Bernhard Schanze, Fachbereichsleiter für Finanzen und Zentrale Dienste im Landratsamt.

