AfD-Abgeordneter startet Sommertour in Kaulsdorf

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann (rechts) im vorigen Jahr am Stand in Bad Blankenburg im Gespräch mit Bürger und AfD-Sympathisant Frank Bethke. Am Sonnabend startet eine neue Runde durch den Wahlkreis.

Kaulsdorf/Saalfeld Zwei Wochen lang ist Michael Kaufmann zwischen Eisenberg, Katzhütte und Saalburg unterwegs

Zu einer zweiwöchigen Sommertour durch seinen Wahlkreis startet am Sonnabend der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann (AfD). "In Saalfeld/Rudolstadt, Saaleholzland-Kreis und im Saale-Orla-Kreis mit zwei Kleinbussen wird von Ort zu Ort gefahren, um jedem Bürger die Gelegenheit zu geben ins Gespräch zu kommen oder Fragen zu stellen", heißt es in einer Mitteilung aus seinem Wahlkreisbüro in Saalfeld.

Die Tourdaten sehen 34 Stationen in drei Kreisen vor

Die Tourdaten sehen 34 Stationen zwischen Eisenberg, Katzhütte und Saalburg vor. Zum Auftakt ist der Rudolstädter am Sonnabend in Kaulsdorf (ab 9 Uhr), Hohenwarte (10.30 Uhr), Drognitz (13.30 Uhr) und Altenbeuthen (15 Uhr) zu Gast. Am Sonntag folgen Schwarzburg, Oberweißbach, Unterweißbach, Cursdorf und Katzhütte.

Weitere Stationen im hiesigen Landkreis sind Leutenberg, Probstzella, Lehesten, Gräfenthal (alle Dienstag, 15. August), Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel (16. August), Bad Blankenburg, Rottenbach und Königsee (18. August), Saalfeld, Arnsgereuth und Schmiedefeld (21. August) sowie Unterwellenborn am 25. August.