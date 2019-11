Diskussion um Schlösserstiftung: Affront gegen eine Region

An die Schlösserstiftung in Rudolstadt wird die Axt angelegt. Das ist ein Affront gegen eine ganze Region - die Meinung des Reporters.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten“, sagte der Historiker Helmut Kohl am 1. Juni 1995 bei einer Bundestagsrede zum Thema Vertreibung. Was der damalige Bundeskanzler vermutlich nicht wusste: In Rudolstadt wurden zur selben Zeit die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten auf Schloss Heidecksburg und der Landesrechnungshof in der Ludwigsburg eingerichtet. Beide Landesbehörden waren eine Art Trostpflaster dafür, dass die Ex-Residenzstand im Zuge der Kreisgebietsreform ein Jahr zuvor ihren Status als Kreisstadt verloren hatte; als größte der Verliererstädte in ganz Thüringen.