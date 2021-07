AfR scheitert mit Anträgen im Rudolstädter Stadtrat

Rudolstadt. Rudolstädter Stadträte werden nicht nach Stasi-Unterlagen-Gesetz geprüft. Die Abstimmung darüber war denkbar knapp.

Die Fraktion Alternative für Rudolstadt ist in der Stadtratssitzung am Donnerstag mit zwei Anträgen gescheitert. So sollte mit einem Änderungsantrag zur Geschäftsordnung dafür gesorgt werden, dass die Öffentlichkeit bei Beschlüssen zum Haushalt besser einbezogen wird und mehrere Beratungen vor der Beschlussfassung stattfinden. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Knapp hingegen die Abstimmung zu Überprüfung der Stadtratsmitglieder nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz. Dafür stimmten acht Stadträte (AfD/AfR/CDU/FDP/FW), neun waren dagegen.